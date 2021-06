Липень 2021 року для православних вірян ознаменується кількома важливими святами. Якими? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят у липні 2021 року, щоб не пропустити великі і значущі православні дати.

1 липня — Боголюбської ікони Божої Матері.

2 липня — апостола Юди, брата Господнього; святителя Іоанна, Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця.

3 липня — священномученика Мефодія, єпископа Патарського; святителя Мини, єпископа Полоцького.

4 липня — мученика Юліана Тарсійского.

5 липня — священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.

6 липня — Володимирської ікони Божої Матері.

7 липня — різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі).

8 липня — свято благовірних: князя Петра і княгині Февронії.

9 липня — Тихвинської ікони Божої Матері.

10 липня — праведної Іоанни мироносиці; преподобного Сампсонія странноприїмця.

11 липня — перенесення мощей мучеників безсрібників і чудотворців Кира та Іоанна.

12 липня — апостолів Петра і Павла.

13 липня — собор славних і всехвальних 12-ти апостолів.

14 липня — безсрібників Косми і Даміана, в Римі потерпілих.

15 липня — покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

16 липня — перенесення мощей святителя Пилипа.

17 липня — святителя Андрiя, архиєпископа Критського.

18 липня — преподобного Афанасія Афонського.

19 липня — преподобного Сисоя Великого.

20 липня — пpеподобного Фоми, що з Малеї.

21 липня — великомученика Прокопія.

22 липня — священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

23 липня — преподобного Антонія Печерського.

24 липня — рівноапостольної княгині Ольги.

25 липня — ікони Божої Матері «Троєручиця».

26 липня — Собор Архангела Гавриїла.

27 липня — апостола Акіли.

28 липня — рівноапостольного великого князя Володимира.

29 липня — священномученика Афиногена; мученика Павла і мучениць Алевтини (Валентини) i Хионії; мученика Антиоха, лікаря; мучениці Юлії, діви.

30 липня — великомучениці Марини (Маргарити).

31 липня — мученика Еміліяна.

Багатоденний пост: продовження Петрового посту до 11 липня. Цей піст можна зарахувати до розряду не надто суворих.

Одноденні пости: 14 липня, 16 липня, 21 липня, 23 липня, 28 липня, 30 липня 2021 року.

