Церковні свята в липні 2021: календар православних свят по днях
Липень 2021 року для православних вірян ознаменується кількома важливими святами. Якими? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят у липні 2021 року, щоб не пропустити великі і значущі православні дати.
Церковні свята в липні 2021 року
1 липня — Боголюбської ікони Божої Матері.
2 липня — апостола Юди, брата Господнього; святителя Іоанна, Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця.
3 липня — священномученика Мефодія, єпископа Патарського; святителя Мини, єпископа Полоцького.
4 липня — мученика Юліана Тарсійского.
5 липня — священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.
6 липня — Володимирської ікони Божої Матері.
7 липня — різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі).
8 липня — свято благовірних: князя Петра і княгині Февронії.
9 липня — Тихвинської ікони Божої Матері.
10 липня — праведної Іоанни мироносиці; преподобного Сампсонія странноприїмця.
11 липня — перенесення мощей мучеників безсрібників і чудотворців Кира та Іоанна.
12 липня — апостолів Петра і Павла.
13 липня — собор славних і всехвальних 12-ти апостолів.
14 липня — безсрібників Косми і Даміана, в Римі потерпілих.
15 липня — покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.
16 липня — перенесення мощей святителя Пилипа.
17 липня — святителя Андрiя, архиєпископа Критського.
18 липня — преподобного Афанасія Афонського.
19 липня — преподобного Сисоя Великого.
20 липня — пpеподобного Фоми, що з Малеї.
21 липня — великомученика Прокопія.
22 липня — священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.
23 липня — преподобного Антонія Печерського.
24 липня — рівноапостольної княгині Ольги.
25 липня — ікони Божої Матері «Троєручиця».
26 липня — Собор Архангела Гавриїла.
27 липня — апостола Акіли.
28 липня — рівноапостольного великого князя Володимира.
29 липня — священномученика Афиногена; мученика Павла і мучениць Алевтини (Валентини) i Хионії; мученика Антиоха, лікаря; мучениці Юлії, діви.
30 липня — великомучениці Марини (Маргарити).
31 липня — мученика Еміліяна.
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Церковні пости в липні 2021 року
Багатоденний пост: продовження Петрового посту до 11 липня. Цей піст можна зарахувати до розряду не надто суворих.
Одноденні пости: 14 липня, 16 липня, 21 липня, 23 липня, 28 липня, 30 липня 2021 року.
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