Щоб уникнути можливих проблем зі здоров’ям або інших негараздів, варто дізнатися про сонячні та місячні затемнення у 2021 році. Адже з давніх часів люди приписують цим явищам певний містичний зміст. Відомо ж, що затемнення можуть впливати на самопочуття людей. Читайте в нашому матеріалі детальну інформацію про те, коли в 2021 році будуть сонячні і місячні затемнення і як правильно підготуватися до таких подій.

У 2021 році очікується два сонячних затемнення. Перше відбудеться 10 червня. Його можна буде побачити на території Гренландії, на півночі Канади, а також у Росії.

Частково рідкісним астрономічним явищем зможуть помилуватися також жителі північної частини Америки, Європи та Азії.

А ось 4 грудня відбудеться повне сонячне затемнення. Однак побачити світло корони можна буде тільки на півдні Атлантики, Африки та в Антарктиці.

Під час сонячного затемнення людям варто проявити особливу увагу до власного здоров’я, адже є велика ймовірність загострення хронічних захворювань. Особливо у людей, які мають серцево-судинні проблеми, а також у гіпертоніків.

У 2021 році очікується також два місячних затемнення.

26 травня жителі Австралії, східної Азії та Америки зможуть насолодитися прекрасним явищем повного місячного затемнення. А ось 19 листопада в тих самих регіонах буде часткове місячне затемнення.

Як і сонячні, місячні затемнення також впливають на здоров’я людей. Збільшується ймовірність появи дратівливості. Можуть виникнути невеликі проблеми зі сном. Також у цей час збільшується ймовірність сварок і скандалів із близькими людьми. У період затемнень краще не перенапружуватися і намагатися якомога більше відпочивати.

