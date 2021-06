Червень 2021 року для православних вірян ознаменується Трійцею і початком Петрового посту. Які ще церковні дати відзначатимуть у першому місяці літа? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят у червні 2021 року, щоб не пропустити великі і значущі православні дати.

1 червня — преподобного Корнилія, чудотворця Комельского.

2 червня — знайдення мощей святителя Олексія.

3 червня — Володимирської ікони Божої Матері; рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени; благовірного князя Костянтина (Ярослава) і чад його Михаїла і Федора, Муромських чудотворців.

4 червня — мученика Іоанна-Володимира, князя Сербського.

5 червня — Набуття мощей святителя Леонтія.

6 червня — преподобного Симеона, стовпника на Дивній горі.

7 червня — третє знайдення глaви Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана.

8 червня — великомученика Георгія Нового, потерпілого від царя Селіма турецького.

9 червня — знайдення мощей пpеподобного Ніла Столобенського.

10 червня — Вознесіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.

11 червня — блаженного Іоана, Христа рaди юродивого, Устюзького.

12 червня — преподобного Ісаакія, ігумена Далматського.

13 червня — апостола від 70-ти Єрма, мученика Єрмія Команського.

14 червня — преподобного Діонісія, ігумена Глушицького.

15 червня — великомученика Іоана Нового, Сочавського.

16 червня — мучеників Лукилiана, Клавдiя, Іпатiя, Павла, Діонісiя i Павли, дiви.

17 червня — преподобного Мефодія, ігумена Пешноського; святителя Митрофана, патріарха Константинопольського.

18 червня — священномученика Дорофея, єпископа Тирського.

19 червня — Троїцька поминальна субота, день Пименовської ікони Божої Матері.

20 червня — День Святої Трійці.

21 червня — День Святого Духа.

22 червня — святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.

23 червня — священномученика Тимофiя, єпископа Пруського; святителя Іоана, митрополита Тобольського; преподобного Силуана, схимника Печерського.

24 червня — Ікони Божої Матері «Достойно є».

25 червня — преподобних Онуфрія Великого, Петра Афонського.

26 червня — мучениці Акилини; святителя Трифілія, єпископа Левкусії Кіпрської.

27 червня — пророка Єлисея, святителя Мефодія, патріарха Константинопольського.

28 червня — початок Петрового посту в 2021 році.

29 червня — пpеподобного Тихона Мединського.

30 червня — мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.

Багатоденний піст у червні 2021 — Петрів піст. Починається 28 червня і триває до 11 липня. Цей піст можна віднести до розряду не надто суворих.

Одноденні пости — 2 червня, 4 червня, 9 червня, 11 червня, 16 червня, 18 червня.

Суцільні седмиці — Троїцька седмиця з 21 по 27 червня.

