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Трійця 2023: коли в Україні і що не можна робити

02.06.2023

Трійця вважається одним із головних християнських свят. Як відомо, православна церква відзначає його на 50-й день після Великодня, а католики та деякі протестанти ― на 57-й день. Щороку дата проведення Великодня змінюється, тому переноситься і дата святкування Трійці. Якого числа Трійця у 2023 році? Про це читайте у нашому матеріалі.

Трійця 2023: коли Трійця в Україні

Що означає Трійця у християн

Трійцю відзначають на 50-й день після воскресіння Христа, оскільки на його апостолів зійшов Святий Дух. Вшановують цього дня Отця, Сина і Святого Духа. Після сходження святого духу на апостолів Христа, у них з’явилися чудотворні здібності, які вони потім використали, коли несли християнство світу. Офіційно свято П’ятидесятниця або Трійця виникло в 381 році, коли його затвердили на Константинопольському Вселенському соборі ― Другому Вселенському соборі християнської церкви. У Київську Русь Трійця прийшла після хрещення і частково пов’язана з місцевими традиціями ― звідси додалися елементи зелені та інші атрибути.

Коли святкують Трійцю 

В народі Трійцю ще називають Зелені свята або П’ятидесятниця на честь Святого Духа, адже її завжди святкують на 50-десятий день після Великодня. 2023 року Воскресіння Господнє припадає на 16 квітня, а отже Трійцю українці будуть святкувати 4 червня.

Трійця 2023: коли Трійця в Україні

Що можна робити у Трійцю, а що не можна робити

  • На Трійцю не можна виконувати важку роботу, якщо від цього не залежить життя людини.
  • На Трійцю не можна організовувати весілля ― максимум це може бути сватання.
  • Трійця відзначається в період «Русалій» давніх слов’ян, і святу передалися деякі традиції ― не можна купатися в річках, струмках, озерах, морях, океанах.
  • На Трійцю ходять до церкви на святкову літургію. Від наших предків передалася традиція брати із собою свіжу зелень та розкладати її потім вдома.
  • У Храмі освячують свічки та зелень. Свічки із церкви запалюють удома.
  • Священнослужителі освячують зелень та прикрашають нею храм.

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