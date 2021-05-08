Гороскоп на 9 травня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто ризикнути, щоб досягти бажаного, а хто повинен провести час із сім’єю? Читайте гороскоп на 9 травня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овнам варто весь день присвятити відпочинку. Зберіть друзів ― і вперед по позитивні емоції на природу або в цікаве місце.

Телець

Ви так багато працюєте, що зовсім забули про відпочинок. А дарма! Варто подбати про свій організм і дати йому час на відновлення.

Близнюки

Близнюкам буде море по коліна. Будь-яку справу, за яку ви візьметеся, вийде зробити краще за всіх. Тільки не зазнавайтеся. А то через гординю втратите друзів.

Рак

Прекрасний день, щоб зайнятися прибиранням. Настав час розпрощатися з непотрібними речами, які тільки займають місце у вашому домі. Вечір проведіть у тиші.

Лев

Прекрасний день, щоб нарешті закінчити всі конфлікти і забути про старі образи. У вас усе прекрасно. Шкода тільки, що ви не завжди цінуєте те, що у вас є.

Діва

Будьте обережні зі своїми словами. Іноді ви дуже ображаєте співрозмовника. Навіть якщо ви маєте рацію, не всі хочуть чути вашу думку. Зрозумійте це.

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Терези

Прекрасний день, щоб повністю присвятити його улюбленій справі або хобі. Ви так довго відкладали розваги, що зовсім забули, що це таке.

Скорпіон

Сміх продовжує життя, а також допоможе Скорпіонам пережити події цього дня. Не варто вірити всьому, що кажуть люди. Це всього лише пусті балачки.

Стрілець

Ризик ― справа благородна. І іноді треба спробувати спіймати удачу. Тільки не засмучуйтесь, якщо щось піде не так, як вам цього хотілося б.

Козеріг

Якщо вам запропонують допомогу впливові люди, не відмовляйтеся. Ви завжди зможете їм віддячити. До того ж від корисних знайомств можна отримати зиск. Не проґавте таку можливість.

Водолій

Чудовий день, який конче потрібно провести з сім’єю. Сходіть на природу, покатайтеся на велосипедах, влаштуйте невеликий пікнік. Такі моменти зближують. А вам якраз цього і бракує.

Риби

День буде дуже насиченим: зустрічі з друзями, гості. Ви добре проведете час. Тільки не забудьте присвятити хоч пів години собі.

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