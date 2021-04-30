Любовний гороскоп на травень 2021 року від переможця містичного проєкту «Битва екстрасенсів», а також експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова розповість, як варто поводитися у стосунках. На кого чекають перспективні знайомства, а хто зможе, нарешті, владнати розбіжності в парі — читайте в любовному гороскопі на травень 2021 року від найкращого екстрасенса країни.

Більше на тему: Гороскоп на травень 2021 року від Хаяла Алекперова

Овни

Травень для сімейних Овнів — відмінний час, щоб залагодити давні розбіжності з коханою людиною. Зараз вам буде легко залагодити суперечки і конфлікти. Головне — зробити перший крок у цьому напрямку.

Тельці

Останній місяць весни обіцяє одиноким Тельцям перспективні знайомства. Цілком ймовірно, що спонтанне побачення стане початком бурхливого роману.

Близнюки

У цьому місяці Близнюкам варто бути стриманішими. Критика на адресу партнера може стати початком серйозної сварки. А тому зараз краще обійтися без різких зауважень.

Раки

У травні представники знака опиняться в центрі уваги протилежної статі. І якщо одиноким серцям це принесе перспективні знайомства, то сімейним Ракам — ревнощі з боку коханої людини, і як наслідок, конфлікти. А тому тим, чиє серце вже зайнято, не варто випробовувати почуття партнера на міцність.

Леви

Зірки обіцяють Левам низку романтичних сюрпризів. Швидше за все, кохана людина порадує вас приємним подарунком, або несподіваною подорожжю, про яку ви давно мріяли.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Діви

Цей період — чудовий час, щоб розпочати серйозну розмову з коханою людиною. Зараз у вас є всі шанси дійти спільної думки навіть у спірних питаннях.

Терези

У цей період самотні Терези можуть серйозно задуматися про те, щоб відновити стосунки з колишньою пасією. Але зірки радять не поспішати з кардинальними рішеннями. Заходити вдруге в ту саму річку — не найкраща ідея.

Скорпіони

У сфері особистих відносин зірки радять сімейним Скорпіонам уникати конфліктів з партнером. Постарайтеся бути терпимими до коханої людини і не загострюйте увагу на його помилках. Сварки і суперечки, які розпочнуться цього місяця, можуть затягнутися надовго.

Стрільці

У цей період зірки обіцяють одиноким Стрільцям нові знайомства. Але не варто квапити події і робити поспішні висновки про нового обранця. Є великий ризик зіткнутися з розчаруванням.

Козероги

Останній місяць весни обіцяє Козерогам позитивні зміни в особистому житті. Відносини представників знаку з їхньою половинкою вийдуть на новий рівень. Головне — не боятися проявити ініціативу.

Водолії

У цей період Водолії можуть спровокувати конфлікт із коханою людиною. Швидше за все, причиною тому послужить втома і дратівливість представників знаку. Щоб уникнути непотрібних сварок, зірки радять частіше відпочивати і балувати себе.

Риби

Початок місяця порадує одиноких Риб перспективними знайомствами. Щоб не упустити свою долю, зірки радять представникам знаку частіше виходити в світ і не відмовлятися від спонтанних зустрічей із друзями.

Читайте нас також у Viber і Telegram