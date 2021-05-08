Гороскоп на 9 мая 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит рискнуть, чтобы достичь желаемого, а кто должен провести время с семьей? Читайте гороскоп на 9 мая 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам стоит весь день посвятить отдыху. Соберите друзей ― и вперед за положительными эмоциями на природу или в интересное место.

Телец

Вы так много работаете, что совсем забываете об отдыхе. А зря! Стоит побеспокоиться о своем организме и дать ему время на восстановление.

Близнецы

Близнецам будет море по колена. Любое дело, за которое вы возьметесь, получится сделать лучше всех. Только не зазнавайтесь. А то из-за гордыни потеряете друзей.

Рак

Прекрасный день, чтобы заняться уборкой. Пришло время распрощаться с ненужными вещами, которые только отбирают место в вашем доме. Вечер проведите в тишине.

Лев

Прекрасный день, чтобы наконец-то закончить все конфликты и позабыть о старых обидах. У вас все прекрасно. Жаль только, что вы не всегда цените то, что у вас есть.

Дева

Будьте осторожны со своими словами. Иногда вы сильно обижаете собеседника. Даже если вы правы, не все хотят слышать ваше мнение. Поймите это.

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Весы

Прекрасный день, чтобы полностью посвятить его любимому делу или хобби. Вы так долго откладывали развлечения, что совсем забыли, что это такое.

Скорпион

Смех продлевает жизнь, а также поможет Скорпионам пережить события этого дня. Не стоит верить всему, что говорят люди. Это всего лишь пустые разговоры.

Стрелец

Риск ― дело благородное. И иногда стоить попытать удачу. Только не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так, как бы вам этого хотелось.

Козерог

Если вам предложат помощь влиятельные люди, не отказывайтесь. Вы всегда сможете их отблагодарить. К тому же из таких знакомств можно извлечь пользу. Не упустите возможность.

Водолей

Замечательный день, который полностью нужно провести с семьей. Сходите на природу, покатайтесь на велосипедах, устройте небольшой пикник. Такие моменты сближают. А вам как раз этого и не хватает.

Рыбы

День будет очень насыщенным: встречи с друзьями, гости. Вы хорошо проведете время. Только не забудьте посвятить хоть полчаса себе любимому.

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