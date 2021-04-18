Гороскоп на тиждень з 19 по 25 квітня 2021 року розповість, які повороти долі приготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому можна планувати своє майбутнє і не боятися змін, а хто повинен бути обережнішим, щоб не потрапити в неприємну ситуацію? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 19 по 25 квітня 2021 року від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень — Овен

Вдалий тиждень для прориву на роботі. Ви повністю зможете присвятити себе новим цікавим проєктам. Якщо все піде добре, а по-іншому бути просто не може, то ви отримаєте прекрасні дивіденди. До того ж, можливо, вам запропонують підвищення. А от у стосунках із коханою людиною можуть виникнути дрібні негаразди, проте вони настільки незначні, що не варто на них загострювати свою увагу.

Гороскоп на тиждень — Телець

Для Тельців цей тиждень буде просто ідеальним в усіх сенсах цього слова. Ви цілком комфортно почуваєтеся на роботі. До вас претензій від начальства немає і бути не може. У стосунках із коханою людиною панує повна гармонія: романтичні прогулянки і приємні сюрпризи забезпечені. Щоправда, у фінансових питаннях варто бути трохи уважнішим, але жодних особливих неприємностей або втрат не передбачається. Тож просто насолоджуйтеся життям.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Тиждень обіцяє приємні поїздки і величезну кількість вражень. Проведіть час зі своєю другою половинкою. Ви так давно не були на романтичному побаченні. Насолоджуйтесь одне одним на повну. Тим же, хто ще не знайшов своє кохання, зірки пророкують доленосне знайомство, яке може стати початком довгих і міцних стосунків.

Гороскоп на тиждень — Рак

Прекрасний тиждень для поліпшення бізнесу та свого фінансового становища. Вам можуть запропонувати новий цікавий проєкт, який дасть змогу накопичити трохи грошей без особливих зусиль. Зірки радять скористатися шансом. Однак не втрачайте голови, завжди прораховуйте свої кроки наперед. І будьте пильні.

Гороскоп на тиждень — Лев

Ви сповнені енергії та планів на майбутнє. І що найголовніше, вам усе під силу! Не втрачайте надії і прагнення підкорити весь світ і змінити своє життя на краще. Ви заслужили. Не бійтеся йти вперед і пробувати щось нове. І, головне, вірте у свій успіх. Він неодмінно прийде. І допоможе вам у цьому Його Величність Випадок. Головне ― зуміти скористатися моментом.

Гороскоп на тиждень — Діва

Цей тиждень Дівам варто присвятити творчості і плануванню. Ви з легкістю зможете братися за ті проєкти, у яких можна і треба мислити нестандартно. Ризик — справа благородна. Він допоможе домогтися успіху там, де інші бояться зробити щось нове. Однак зірки попереджають: остерігайтеся лестощів і підлабузництва. Вам можуть бажати зла. А все через заздрість.

Гороскоп на тиждень — Терези

Цього тижня тижня приватне може переплітатися з суспільним. Намагайтеся приділяти більше уваги своєму здоров’ю. Ваш фізичний стан вимагає особливо дбайливого ставлення з боку оточення. Не зайвим буде звернутися до лікаря і пройти профілактичний огляд. Також варто віддати перевагу правильному харчуванню і відмовитися на деякий час від алкоголю.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Чудовий тиждень для зустрічей з друзями і зміни місця проживання. Вам може надійти цікава пропозиція купівлі нерухомості або авто. Однак не поспішайте відразу ж погоджуватися. Всю інформацію потрібно перевіряти кілька разів. Навіть якщо ця пропозиція надходить від друзів або знайомих. Вихідні проведіть у колі сім’ї.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Присвятіть тиждень підбиттю підсумків та аналізу помилок. На роботі можуть виникнути невеликі конфлікти, однак завдяки зібраності і професіоналізму ви легко вирішите всі питання. Також можливі непередбачені витрати, пов’язані зі здоров’ям, тому на цьому тижні варто відмовитися від випадкових покупок.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

Це тиждень розваг, витрат не на потреби, а на бажання — можливі великі покупки для дітей, ваших близьких, особисто для себе і осіб протилежної статі. Зверніть увагу на оточення — не виключено, що хтось дивиться у ваш бік закоханим поглядом. Це прекрасна можливість почати нові стосунки, які в майбутньому можуть перерости в щось більш серйозне. Навіть на все життя.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Не зовсім сприятливий тиждень в усіх планах. Вам може надійти пропозиція взяти участь у цікавому проєкті. Та перш ніж погодитися, подумайте: а чи під силу це вам. Не будьте занадто самовпевненими, є ризик наробити багато помилок і потім розгрібати все. Також зірки радять не позичати грошей, інакше їх повернення можна так і не дочекатися.

Гороскоп на тиждень — Риби

Будьте уважні. Ви можете потрапити в дуже неприємну ситуацію. А все через свою довірливість. Не варто вірити всьому, що вам кажуть. Навіть якщо це ваші близькі друзі. Також проявіть особливу пильність у дорозі. Остерігайтеся незнайомців: ви можете потрапити до рук шахраїв і втратити велику суму грошей.

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