Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому варто бути більш терплячим і не зазнаватися, а хто може кардинально змінити своє життя на краще? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 26 липня по 1 серпня 2021 року від експертів СТБ.

Непоганий тиждень. Після отриманої премії у вас з’явиться бажання спустити всі гроші на розваги, проте зірки радять не робити цього. Ближче до суботи можуть виникнути непередбачені обставини, то ж велика сума грошей буде саме до діла.

Тельцям цей тиждень варто присвятити незначним справам, які давно вимагали вашого втручання, а також власному здоров’ю. І, заради Бога, припиніть нервувати через дрібниці. Суботу проведіть у компанії друзів. Цілком ймовірно, що у вас з’явиться новий цікавий шанувальник.

Думки матеріальні. Якщо ви дуже сильно чогось хочете, час перестати боятися мріяти. Отож уперед! І незабаром від простих думок ви перейдете до справи. У середині тижня у вас може з’явитися певна апатія. Женіть її геть. Вихідні проведіть із сім’єю. Близькі потребують вашої уваги.

Цього тижня сварки з коханою людиною можуть виникати на порожньому місці. Намагайтеся уникати конфліктів, наскільки це можливо. На час відмовтеся від гучних компаній. Період сприятливий для роботи на дачній ділянці і проведення ремонту. Не намагайтеся економити. Пам’ятайте: скупий платить двічі.

Сприятливий час для спроби змінити своє життя на краще. Спробуйте! Хто знає, можливо, вам пощастить. Намагайтеся більше вірити у свої сили. У четвер можуть виникнути непередбачені витрати, то ж прибережіть зайві гроші. А ось вихідні варто присвятити сім’ї.

Якщо ви не вірите у знаки або прикмети, час прощатися з цією згубною звичкою. Доля раз у раз нагадуємо вам, як правильно вчинити у тій чи іншій ситуації, але ви вперто ігноруєте її підказки. Найімовірніше, у вас цього тижня з’явиться прекрасний шанс поліпшити своє життя. Питання тільки в тому, чи зможете ви скористатися ситуацією.

Цей тиждень має бути дуже вдалим, особливо для самотніх представників знаку. Цілком ймовірно, що ви зустрінете цікаву людину, з якою закрутите роман. А сімейним парам варто присвятити якомога більше часу одне одному. Потрібно відновити романтику. Вихідні проведіть тільки вдвох.

Прекрасний тиждень для поліпшення свого фінансового стану. З’явиться шанс взяти участь у нових цікавих проєктах. Це не тільки принесе вам додаткову фінансову винагороду, але й додасть досвіду в тих сферах, де ви поки що профан.

Присвятіть тиждень самоосвіті. Світ не стоїть на місці, тож ніколи не пізно вчитися. До того ж, у недалекому майбутньому додаткові навички допоможуть вам просунутися по кар’єрних сходах. Що стосується відносин із коханою людиною, то поки якихось помітних змін не передбачається.

Ви занадто багато сил віддаєте роботі. Однак все не дарма: незабаром начальство помітить ваші старання. Тож підвищення не за горами. Не перенавантажуйте себе побутовими клопотами. Попросіть допомоги у рідних, інакше в такому темпі довго не протягнете. Вихідні проведіть на дивані. Вам потрібно гарненько виспатися.

Ви відчуєте натхнення і захочете зробити щось особливе. Дайте волю фантазії! Цілком ймовірно, ви можете створити шедевр. Також цього тижня Водолії можуть зіткнутися зі зрадою близької людини. Не впадайте в паніку. Це життя, й іноді воно підносить нам уроки.

Відносини з колегами будуть напруженими, причому через вас. Не бійтеся зайвий раз вибачитися, щоб потім не картати себе за помилки. Намагайтеся бути мудрими. Здається, ви «зловили зірку». Зупиніться! Це може зіграти з вами злий жарт. Цілком ймовірно, що вихідні ви проведете на самоті.

