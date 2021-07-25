Гороскоп на тиждень з 26 липня по 1 серпня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому варто бути більш терплячим і не зазнаватися, а хто може кардинально змінити своє життя на краще? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 26 липня по 1 серпня 2021 року від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень — Овен

Непоганий тиждень. Після отриманої премії у вас з’явиться бажання спустити всі гроші на розваги, проте зірки радять не робити цього. Ближче до суботи можуть виникнути непередбачені обставини, то ж велика сума грошей буде саме до діла.

Гороскоп на тиждень — Телець

Тельцям цей тиждень варто присвятити незначним справам, які давно вимагали вашого втручання, а також власному здоров’ю. І, заради Бога, припиніть нервувати через дрібниці. Суботу проведіть у компанії друзів. Цілком ймовірно, що у вас з’явиться новий цікавий шанувальник.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Думки матеріальні. Якщо ви дуже сильно чогось хочете, час перестати боятися мріяти. Отож уперед! І незабаром від простих думок ви перейдете до справи. У середині тижня у вас може з’явитися певна апатія. Женіть її геть. Вихідні проведіть із сім’єю. Близькі потребують вашої уваги.

Гороскоп на тиждень — Рак

Цього тижня сварки з коханою людиною можуть виникати на порожньому місці. Намагайтеся уникати конфліктів, наскільки це можливо. На час відмовтеся від гучних компаній. Період сприятливий для роботи на дачній ділянці і проведення ремонту. Не намагайтеся економити. Пам’ятайте: скупий платить двічі.

Гороскоп на тиждень — Лев

Сприятливий час для спроби змінити своє життя на краще. Спробуйте! Хто знає, можливо, вам пощастить. Намагайтеся більше вірити у свої сили. У четвер можуть виникнути непередбачені витрати, то ж прибережіть зайві гроші. А ось вихідні варто присвятити сім’ї.

Гороскоп на тиждень — Діва

Якщо ви не вірите у знаки або прикмети, час прощатися з цією згубною звичкою. Доля раз у раз нагадуємо вам, як правильно вчинити у тій чи іншій ситуації, але ви вперто ігноруєте її підказки. Найімовірніше, у вас цього тижня з’явиться прекрасний шанс поліпшити своє життя. Питання тільки в тому, чи зможете ви скористатися ситуацією.

Гороскоп на тиждень — Терези

Цей тиждень має бути дуже вдалим, особливо для самотніх представників знаку. Цілком ймовірно, що ви зустрінете цікаву людину, з якою закрутите роман. А сімейним парам варто присвятити якомога більше часу одне одному. Потрібно відновити романтику. Вихідні проведіть тільки вдвох.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Прекрасний тиждень для поліпшення свого фінансового стану. З’явиться шанс взяти участь у нових цікавих проєктах. Це не тільки принесе вам додаткову фінансову винагороду, але й додасть досвіду в тих сферах, де ви поки що профан.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Присвятіть тиждень самоосвіті. Світ не стоїть на місці, тож ніколи не пізно вчитися. До того ж, у недалекому майбутньому додаткові навички допоможуть вам просунутися по кар’єрних сходах. Що стосується відносин із коханою людиною, то поки якихось помітних змін не передбачається.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

Ви занадто багато сил віддаєте роботі. Однак все не дарма: незабаром начальство помітить ваші старання. Тож підвищення не за горами. Не перенавантажуйте себе побутовими клопотами. Попросіть допомоги у рідних, інакше в такому темпі довго не протягнете. Вихідні проведіть на дивані. Вам потрібно гарненько виспатися.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Ви відчуєте натхнення і захочете зробити щось особливе. Дайте волю фантазії! Цілком ймовірно, ви можете створити шедевр. Також цього тижня Водолії можуть зіткнутися зі зрадою близької людини. Не впадайте в паніку. Це життя, й іноді воно підносить нам уроки.

Гороскоп на тиждень — Риби

Відносини з колегами будуть напруженими, причому через вас. Не бійтеся зайвий раз вибачитися, щоб потім не картати себе за помилки. Намагайтеся бути мудрими. Здається, ви «зловили зірку». Зупиніться! Це може зіграти з вами злий жарт. Цілком ймовірно, що вихідні ви проведете на самоті.

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