Гороскоп на тиждень з 24 по 30 травня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому варто бути дуже обережним у своїх висловлюваннях, а в кого тиждень мине під девізом розчарування? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 24 по 30 травня 2021 року від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень ― Овен

Цей тиждень Овнам варто присвятити тільки собі. Вам час оновити гардероб, сходити в салон краси і зустрітися з друзями. Сприятливий час для налагодження ділових контактів. У стосунках з коханою людиною все більш-менш добре. Єдине, вам варто більше прислухатися до думки другої половинки.

Гороскоп на тиждень — Телець

Цей тиждень пройде для Тельців під знаком накопичення. Ви зможете трохи назбирати грошей, і навіть невеликі витрати не позначаться на загальному стані справ. Ближче до середи можуть виникнути невеликі проблеми з дітьми. Намагайтеся дослухатися до їхньої думки. Діти — повноцінні особистості, і вони теж мають право голосу.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Тиждень покаяння й аналізу своїх помилок. Є велика ймовірність того, що ви зустрінете далеких родичів або друзів, які можуть попросити в борг. Добре подумайте, чи повернуть вам гроші. А от у стосунках із протилежною статтю головне — бути більш терпимими. Не робіть різких рухів, інакше є ризик зруйнувати свої стосунки.

Гороскоп на тиждень — Рак

Вдалий тиждень для налагодження ділових контактів. Є шанс почати новий перспективний проєкт, яких у майбутньому принесе стабільний дохід. Також Ракам варто чекати приємних сюрпризів, несподіваних зустрічей із давніми друзями і новими перспективними знайомствами. Вихідні Ракам варто провести в колі сім’ї.

Гороскоп на тиждень — Лев

Цей тиждень Левам варто присвятити спробам змінити своє особисте життя на краще. Однак зірки радять відмовитися від пошуку ідеальної людини. Такі бувають тільки в романах. Якщо не перестанете чекати принца чи принцесу, то існує велика ймовірність залишитися самотнім. Дайте шанс звичайним людям підкорити ваше серце.

Гороскоп на тиждень — Діва

Сприятливий тиждень для відряджень і подорожей. Ви можете побачити для себе нові перспективи. І неважливо, буде це інше місто чи інша країна. Також вам можуть надійти цікаві пропозиції в бізнесі. Зірки радять не ухвалювати поспішних рішень і не дратуватися через дрібниці. Ваша емоційність цього тижня може стати вашим найлютішим ворогом.

Гороскоп на тиждень — Терези

Цей тиждень варто присвятити роботі та перспективі кар’єрного зростання. Ви зможете досягти колосальних висот тільки в тому випадку, якщо забудете про лінь і припините звинувачувати інших у своїх невдачах. У стосунках з коханою людиною панує повна ідилія. Зірки радять влаштувати невеликий романтичний вечір. Він піде на користь вам і допоможе розслабитися наприкінці робочого тижня.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Тиждень буде дуже неспокійним. У понеділок можлива неприємна розмова з родичем, який внесе корективи у ваші плани. Також можливі невеликі фінансові труднощі і непередбачені витрати, які поставлять хрест на бажанні придбати довгоочікувану річ. Не панікуйте. Іноді таке буває. Не зациклюйтеся на цьому.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Прекрасний тиждень для втілення в реальність давньої мрії. А несподівані фінансові надходження тільки додадуть вам упевненості в завтрашньому дні. На роботі від вас чекатимуть виконання посадових обов’язків та ініціативи. Якщо зробите все правильно, можливо, запахне підвищенням по службі.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

Не женіть коней. Усе, що має статися, станеться. Рано чи пізно. Однак зірки попереджають: якщо будете намагатися вплинути на ситуацію, все може піти шкереберть і стане тільки гірше. Навчіться чекати. Тільки в такому випадку все вийде. Також Козерогам варто бути обережними у висловлюваннях. Одне необдумане слово може позбавити вас близького друга.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Вдалий тиждень для налагодження бізнесу і ділових контактів. Є шанс укласти дуже вигідний контракт. Остерігайтеся незнайомців, а також тих, хто явно намагається вам сподобатися. Проявіть обережність у дорозі: є ризик невеликої транспортної пригоди. Вихідні варто присвятити відпочинку і прогулянці на свіжому повітрі.

Гороскоп на тиждень — Риби

Тиждень розчарувань. Вас чекає неприємна розмова з коханою людиною. Можлива зрада з боку близького друга або родича. Зірки радять не впадати в паніку і не ухвалювати поспішних рішень. Зате в роботі все чудово: начальство вами дуже задоволене. До кінця тижня можете чекати на невелику премію як винагороду за виконану вами роботу.

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