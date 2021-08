Гороскоп на тиждень з 30 серпня по 5 вересня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому варто стримувати свої емоції, а хто повинен проводити більше часу з батьками чи дітьми? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 30 серпня по 5 вересня 2021 року від експертів СТБ.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Непростий тиждень, оскільки Овни постійно будуть потрапляти в незручні ситуації. У середу захочеться все покинути і поїхати, але зірки радять зупинитися і зібрати всі сили в кулак. На вихідних можлива несподівана зустріч з давніми знайомими.

Тельцям варто зменшити оберти й перестати тиснути на близьких. Звичайно, енергії у вас дуже багато, але це не означає, що близькі повинні весь час проводити з вами. Дайте їм свободу, інакше є ризик, що вони втечуть. У п’ятницю можливі дрібні неприємності на роботі, які, втім, ви швидко вирішите.

Сприятливий тиждень у плані кар’єри. Начальство вами задоволене, готуйтеся до підвищення. Однак у любовних справах не все так добре. Через свою зайнятість ви не приділяєте коханій людині достатньо часу. До того ж ви трохи зазналися. Зірки радять проявити більше турботи і поваги до партнера. Якщо він вам дорогий, звісно.

Раків чекає непростий тиждень. Якщо у вас попереду поїздка по роботі, перевірте наявність усіх документів. Велика ймовірність загубити важливі папери, так що проявіть особливу пильність. Також є ризик посваритися з друзями чи сусідами через дрібниці — будьте мудріші, щоб цього не сталося.

Тиждень обіцяє приємні зміни в житті. І хоча вам треба подолати один із найсильніших своїх страхів, не варто хвилюватися. За правильного підходу ви з усім впораєтеся. У середу намічається важлива подія, а ось у суботу потрібно присвятити якомога більше часу своїм дітям або батькам. Тут уже кому потрібніше.

Дівам буде важко зосередити свою увагу на одній меті протягом усього тижня. Вас раз у раз кидатимуть і проситимуть виконати відразу кілька справ одночасно. Причому не важливо, вмієте ви це робити чи ні. Щоб хоч якось протриматися до п’ятниці, зірки радять навчитися відмовляти тим, хто явно перегинає палицю.

Якщо на роботі у вас все в ажурі, то ось у справах сімейних є невеликі проблеми. По-перше, вам варто вирішити величезну кількість побутових питань, на які ви раніше просто закривали очі. До того ж ближче до п’ятниці ви запідозрите другу половинку в зраді. Ось тут не варто робити поспішних висновків.

Перша половина тижня піде, як по маслу, а от починаючи з четверга, неприємності посипляться на вас, як із рогу достатку. У п’ятницю можливі серйозні фінансові втрати. На підтримку ділових партнерів розраховувати не варто, тож з усіма питаннями вам доведеться розбиратися самостійно.

Для Стрільців цей тиждень приготував дуже багато позитивних і приємних новин. Самотнім представникам знака можна сміливо готуватися до нового запаморочливого роману. У четвер можливий несподіваний фінансовий прибуток, а ось вихідні присвятіть прибиранню і спілкуванню з родичами.

Цей тиждень для Козерогів пройде під знаком переговорів. Вам доведеться проявити всі свої дипломатичні здібності, щоб уникнути сварок та конфліктів на роботі і вдома. У четвер можливі невеликі розбірки з дітьми, які будуть якось пов’язані зі школою. А ось вихідні варто провести в тиші і спокої.

Іноді ваш язик може стати вашим першим ворогом. Необдуманими словами й безглуздими жартами можна зіпсувати настрій не тільки собі, а й близьким. Тож зірки радять не базікати зайвого. Ближче до кінця тижня вдасться вирішити ті питання, які не давали вам спокійно спати останнім часом.

З понеділка у вашому знаку виявиться Меркурій, який принесе пожвавлення. Вам захочеться отримати нові гострі відчуття. Паралельно з цим з’явиться бажання вчитися або змінити роботу. І хоча не всі справи йтимуть ідеально, зате ви отримаєте новий досвід.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.