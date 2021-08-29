Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звёзды для каждого знака зодиака. Кому стоит сдерживать свои эмоции, а кто должен проводить больше времени с родителями или детьми? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю — Овен

Непростая неделя, так как Овны постоянно будут попадать в неловкие ситуации. В среду захочется все бросить и уехать, но звезды советуют остановиться и собрать все силы в кулак. В выходные возможна неожиданная встреча со старыми знакомыми.

Гороскоп на неделю — Телец

Тельцам стоит сбросить обороты и перестать давить на близких. Конечно, энергии у вас очень много, но это не значит, что близкие должны все время проводить с вами. Дайте им свободу, иначе есть риск, что они сбегут. В пятницу возможны мелкие неприятности на работе, которые, впрочем, вы быстро решите.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Благоприятная неделя с точки зрения карьеры. Начальство вами довольно, готовьтесь к повышению. Однако в любовных делах не так все гладко. Из-за своей занятости вы не уделяете любимому человеку достаточно времени. К тому же вы немного зазнались. Звёзды советуют проявить больше заботы и уважения к партнёру. Если он вам дорог, конечно.

Гороскоп на неделю — Рак

Раков ждет непростая неделя. Если вам предстоит отправиться в путь по работе, проверьте наличие всех документов. Велика вероятность потерять важные бумаги, так что проявите особую бдительность. Также есть риск поссориться с друзьями или соседями из-за пустяков — будьте мудрее, чтобы этого не случилось.

Гороскоп на неделю — Лев

Неделя сулит приятные перемены в жизни. И хотя вам предстоит преодолеть один из самых сильных своих страхов, не стоит волноваться. При правильном подходе вы со всем справитесь. В среду намечается важное событие, а вот в субботу нужно посвятить как можно больше времени своим детям или родителям. Тут уж кому нужнее.

Гороскоп на неделю — Дева

Девам будет сложно сосредоточить своё внимание на одной цели на протяжении всей недели. Вас то и дело будут бросать и просить выполнить сразу несколько дел одновременно. Причем не важно, умеете ли вы это делать или нет. Чтобы хоть как-то продержаться до пятницы, звёзды советуют научиться отказывать тем, кто явно перегибает палку.

Гороскоп на неделю — Весы

Если на работе у вас все в ажуре, то вот в делах семейных есть небольшие проблемы. Во-первых, вам стоит решить огромное количество бытовых вопросов, на которые вы раньше попросту закрывали глаза. К тому же ближе к пятнице вы заподозрите вторую половинку в измене. Вот тут не стоит делать поспешных выводов.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Первая половина недели пойдет, как по маслу, а вот начиная с четверга неприятности посыплются на вас, как из рога изобилия. В пятницу возможны серьёзные финансовые потери. На поддержку деловых партнеров рассчитывать не стоит, так что со всеми вопросами вам придется разбираться самостоятельно.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Для Стрельцов эта неделя приготовила очень много положительных и приятных новостей. Во-первых, одиноким представителям знака можно смело готовиться к новому головокружительному роману. В четверг возможна неожиданная финансовая прибыль, а вот выходные посвятите уборке и общению с родственниками.

Гороскоп на неделю — Козерог

Эта неделя для Козерогов пройдет под знаком переговоров. Вам придется проявить все свои дипломатические способности, чтобы избежать ссор и конфликтов на работе и дома. В четверг возможны небольшие разборки с детьми, которые будут как-то связаны со школой. А вот выходные стоит провести в тишине и покое.

Гороскоп на неделю — Водолей

Иногда ваш язык может стать вашим первым врагом. Необдуманными словами и нелепыми шутками можно испортить настроение не только себе, но и близким. Так что звёзды советуют не болтать лишнего. Ближе к концу недели удастся решить те вопросы, которые не давали вам спокойно спать последнее время.

Гороскоп на неделю — Рыбы

С понедельника в вашем знаке окажется Меркурий, который принесет оживление. Вам захочется получить новые острые ощущения. Параллельно с этим появится желание учиться или сменить работу. И хотя не все дела будут идти гладко, зато вы получите новый опыт.

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