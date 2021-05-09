Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звезды для каждого знака зодиака. Кому стоит обратить внимание на свое здоровье, кто может встретить вторую половинку, а какой из знаков готов к серьезным переменам в жизни? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 10 по 16 мая 2021 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю — Овен

Эта неделя будет для вас прекрасным временем, чтобы подумать о будущем. Вы можете смело строить амбициозные планы, только пока никому ничего не рассказывайте. В отношениях с любимым человеком возможно некоторое затишье, однако это вовсе не значит, что наступил кризис. Просто должны быть и такие периоды.

Гороскоп на неделю — Телец

Немного напряженная неделя в плане профессиональной деятельности. Могут возникнуть мелкие конфликты и недоразумения. Лучше не спорьте с начальством, а просто исправьте свои косяки. Если грусть-тоска накроет по полной, ищите утешение в любимом человеке.

Гороскоп на неделю — Близнецы

В начале недели у вас могут возникнуть мелкие неприятности. Чтобы их решить, прислушайтесь к своей интуиции. Если чувствуете потребность, спросите совета у близких людей, однако не стоит слепо следовать их указаниям. Всегда думайте сами. Выходные проведите в тишине и покое. Вам будет о чем подумать.

Гороскоп на неделю — Рак

С самого начала недели вы полностью погрязнете в работе. Да, ее накопилось очень много. Не стесняйтесь просить помощи у коллег. В отношениях с любимым человеком все отлично. А вот одиноких представителей знака, вполне вероятно, ждет приятное знакомство. Возможны неожиданные встречи с давними друзьями.

Гороскоп на неделю — Лев

Вам сейчас понадобится выносливость: как физическая, так и психологическая. Могут появиться проблемы, которых вы не ждали. Не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Возьмите паузу и хорошенько поразмыслите о том, как вы сможете решить все вопросы. Отдохнуть сможете в выходные.

Гороскоп на неделю — Дева

В самом начале недели у вас может появиться новый знакомый, который в будущем сыграет ключевую роль в вашей судьбе. В среду возможны неприятности: остерегайтесь незнакомцев. Ближе в выходным вы почувствуете упадок сил. Субботу посвятите решению бытовых вопросов, а вот в воскресенье жизнь заиграет яркими красками.

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Гороскоп на неделю — Весы

В самом начале недели силы вас покинут. Останется только желание поубивать тех, кто с вами не согласен. Держите себя в руках. Не стоит обострять конфликты. В четверг может поступить очень выгодное предложение. Не спешите отказываться. Возможно, это шанс улучшить ваше финансовое положение и выйти на новый уровень.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Двоякая неделя. С одной стороны, вы полностью можете положиться на своих родственников: они всегда поддержат и помогут. А с другой ― вполне вероятно предательство близкого друга. В середине недели могут возникнуть небольшие финансовые трудности. Звезды советуют не брать денег в долг. Постарайтесь сократить свои расходы.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Эта неделя знаменуется переменами в вашей жизни. На горизонте может появиться поклонник, с которым, возможно, вы свяжете свою судьбу. Есть смысл сменить имидж или просто обновить стрижку. Пройдитесь по магазинам и прикупите себе пару новых вещичек. А на выходных обязательно выгуляйте одну из своих покупок. Суббота обещает быть очень насыщенной.

Гороскоп на неделю — Козерог

Неделя обещает быть очень насыщенной. Положительные эмоции вам обеспечены. И даже небольшие проблемы в семье, особенно с детьми, не омрачат вашего настроения. В четверг лучше не давать денег в долг. Есть шанс, что их вам не вернут. А вот выходные будут весьма романтичные. Ждите небольшой сюрприз от любимого человека.

Гороскоп на неделю — Водолей

Неделю стоит посвятить своему здоровью. Во время пандемии нужно проявить особую бдительность. Если есть возможность, пройдите профилактический осмотр. Стоит пересмотреть свое питание и отдать предпочтение более здоровой пище. Выходные стоит провести на свежем воздухе. Если есть возможность, лучше отправиться в небольшое путешествие.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Неделю стоит посвятить работе. У вас появится замечательный шанс проявить все свои таланты. Конечно, будут те, кто попытается испортить ваши планы, но вы стоически со всем справитесь. А вот в отношениях с любимым человеком все замечательно. Одиноких представителей знака, вполне вероятно, ждет приятное знакомство в самый неожиданный момент.

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