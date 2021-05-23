Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звезды для каждого знака зодиака. Кому стоит быть очень осторожным в своих высказываниях, а у кого неделя пройдет под девизом разочарования? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 24 по 30 мая 2021 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю — Овен

Эту неделю Овнам стоит посвятить только себе любимому. Вам пора обновить гардероб, сходить в салон красоты и встретиться с друзьями. Благоприятное время для налаживания деловых контактов. В отношениях с любимым человеком все более-менее хорошо. Единственное, вам стоит больше прислушиваться к второй половинке.

Гороскоп на неделю — Телец

Эта неделя пройдет для Тельцов под знаком накопления. Вы сможете немного накопить денег, и даже небольшие траты не скажутся на общем положении дел. Ближе к среде могут возникнуть небольшие проблемы с детьми. Постарайтесь прислушиваться к их мнению. Дети — полноценные личности, и они тоже имеют право голоса.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Неделя покаяния и анализа своих ошибок. Велика вероятность того, что вы встретите дальних родственников или друзей, которые могут попросить в долг. Хорошенько подумайте, вернут ли вам деньги. А вот в отношениях с противоположным полом главное — быть более терпимыми. Не делайте резких движений, иначе есть риск разрушить свои отношения.

Гороскоп на неделю — Рак

Прекрасная неделя для налаживания деловых контактов. Есть шанс начать новый перспективный проект, которых в будущем принесет стабильных доход. Также Ракам стоит ждать приятных сюрпризов, неожиданных встреч с давними друзьями и новых многообещающих знакомств. Выходные стоит провести в кругу семьи.

Гороскоп на неделю — Лев

Эту неделю Львам стоит посвятить попыткам изменить свою личную жизнь в лучшую сторону. Однако звезды советуют отказаться от поиска идеального человека. Такие бывают только в романах. Если не перестанете ждать принца или принцессу, то велика вероятность остаться одиноким. Дайте шанс обычным людям покорить ваше сердце.

Гороскоп на неделю — Дева

Прекрасная неделя для командировок и путешествий. Вы можете увидеть для себя новые перспективы. И неважно, будет это другой город или другая страна.Также вам могут поступить интересные предложения в бизнесе. Звезды советуют не принимать поспешных решений и не раздражаться по мелочам. Ваша эмоциональность на этой неделе может стать вашим злейшим врагом.

Гороскоп на неделю — Весы

Эту неделю стоит посвятить работе и перспективам карьерного роста. Вы сможете добиться колоссальных высот только в том случае, если забудете о лени и прекратите обвинять окружающих в своих неудачах. В отношениях с любимым человеком царит полная идиллия. Звезды советуют устроить небольшой романтик. Он пойдет на пользу вам и поможет расслабиться в конце рабочей недели.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Неделя будет весьма беспокойной. В понедельник возможен неприятный разговор с родственником, который внесет коррективы в ваши планы. Также возможны небольшие финансовые сложности и непредвиденные расходы, которые поставят крест на желании приобрести долгожданную вещь. Не паникуйте. Иногда такое бывает. Не зацикливайтесь на этом.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Прекрасная неделя для воплощения в реальность давней мечты. А неожиданные финансовые поступления только придадут вам уверенности в завтрашнем дне. На работе от вас будут ждать выполнения должностных обязанностей и инициативы. Если сделаете все правильно, возможно, запахнет повышением по службе.

Гороскоп на неделю — Козерог

Не гоните лошадей. Все, что должно произойти, произойдет. Рано или поздно. Однако звезды предупреждают: если будете пытаться повлиять на ситуацию, все может пойти наперекосяк и станет только хуже. Научитесь ждать. Только в таком случае все получится. Также Козерогам стоит быть осторожными в высказываниях. Одно необдуманное слово может лишить вас близкого друга.

Гороскоп на неделю — Водолей

Прекрасная неделя для налаживания бизнеса и деловых контактов. Есть шанс заключить очень выгодный контракт. Остерегайтесь незнакомцев, а также тех, кто явно пытается вам понравиться. Проявите осторожность в дороге: есть риск небольшого транспортного происшествия. Выходные стоит посвятить отдыху и прогулке на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Неделя разочарований. Вас ожидает неприятный разговор с любимым человеком. Возможно предательство со стороны близкого друга или родственника. Звезды советуют не впадать в панику и не принимать поспешных решений. Зато в работе все прекрасно: начальство вами очень довольно. К концу недели можете ждать небольшую премию как вознаграждение за проделанную вами работу.

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