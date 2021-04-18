Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звезды для каждого знака зодиака. Кому можно планировать свое будущее и не бояться перемен, а кто должен быть более осторожным, чтобы не попасть в неприятную ситуацию? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю — Овен

Прекрасная неделя для прорыва на работе. Вы полностью посвятите себя новым интересным проектам. Если все пойдет хорошо, а по-другому быть просто не может, то вы получите прекрасные дивиденды. К тому же, возможно, вам предложат повышение. А вот в отношениях с любимым человеком могут быть мелкие неурядицы, однако они настолько ничтожны, что не стоит на них заострять свое внимание.

Гороскоп на неделю — Телец

Для Тельцов эта неделя будет просто идеальной во всех смыслах этого слова. Вы вполне комфортно чувствуете себя на работе. К вам претензий от начальства нет и быть не может. В отношениях с любимым человеком царит полная гармония: романтические прогулки и приятные сюрпризы обеспечены. Правда, в финансовых вопросах стоит быть немного внимательнее, но никаких особых печальных событий или утрат не предвидится. Так что просто наслаждайтесь жизнью.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Неделя сулит приятные поездки и огромное количество впечатлений. Проведите время со своей второй половинкой. Вы так давно не были на романтическом свидании. Насладитесь друг другом по полной. Тем же, кто еще не нашел свою любовь, звезды пророчат судьбоносное знакомство, которое может положить начало долгим и крепким отношениям.

Гороскоп на неделю — Рак

Прекрасная неделя для улучшения бизнеса и своего финансового положения. Вам могут предложить новый интересный проект, который позволит накопить немного денег без особого труда. Звезды советуют воспользоваться шансом. Однако не теряйте голову, всегда просчитывайте свои ходы на пару шагов вперед. И будьте бдительны.

Гороскоп на неделю — Лев

Вы полны энергии и планов на будущее. И что самое главное, вам все под силу! Не теряйте надежды и стремления покорить весь мир и изменить свою жизнь к лучшему. Вы заслужили. Не бойтесь идти вперед и пробовать что-то новое. И, главное, верьте в свой успех. Он обязательно придет. И поможет вам в этом Его Величество Случай. Главное ― суметь воспользоваться моментом.

Гороскоп на неделю — Дева

Эту неделю Девам стоит посвятить творчеству и планированию. Вы с легкостью можете браться за те проекты, в которых можно и нужно мыслить нестандартно. Риск — дело благородное. Он поможет добиться успеха там, где другие боятся сделать что-то новое. Однако звёзды предупреждают: остерегайтесь лести и подхалимства. Вам могут желать зла. А все из-за зависти.

Гороскоп на неделю — Весы

На этой неделе личное может переплетаться с общественным. Постарайтесь уделять больше внимания своему здоровью. Ваше физическое состояние требует особо бережного отношения со стороны окружающих. Не лишним будет обратиться к врачу и пройти профилактический осмотр. Также стоит отдать предпочтение правильному питанию и отказаться на некоторое время от алкоголя.

Гороскоп на неделю — Скорпион

Прекрасная неделя для встреч с друзьями и смены места жительства. Вам может поступить интересное предложение покупки недвижимости или машины. Однако не спешите сразу же соглашаться. Всю информацию нужно проверять несколько раз. Даже если это предложение исходит от друзей или знакомых. Выходные проведите в кругу семьи.

Гороскоп на неделю — Стрелец

Посвятите неделю подведению итогов и анализу ошибок. На работе могут возникнуть небольшие конфликты, однако благодаря собранности и профессионализму вы легко решите все вопросы. Также могут возникнуть непредвиденные расходы, связанные со здоровьем, поэтому на этой неделе стоит отказаться от случайных покупок.

Гороскоп на неделю — Козерог

Это неделя развлечений, трат не по нужде, а по желанию — возможны крупные покупки для детей, ваших близких, лично для себя и лиц противоположного пола. Обратите внимание на окружающих — не исключено, что кто-то смотрит в вашу сторону влюбленным взглядом. Это прекрасная возможность начать новые романтические отношения, которые в будущем могут перерасти во что-то более серьезное. Даже на всю жизнь.

Гороскоп на неделю — Водолей

Не совсем благоприятная неделя во всех отношениях. Вам может поступить предложение принять участие в интересном проекте. Но прежде чем согласиться, подумайте: а под силу ли это вам. Не будьте слишком самонадеянными, есть риск наделать много ошибок и потом расхлебывать все. Также звезды советуют не давать денег в долг, иначе их возврата можно и не дождаться.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Будьте осторожны. Вы можете попасть в очень неприятную ситуацию. А все из-за своей доверчивости. Не стоит верить всему, что вам говорят. Даже если это ваши близкие друзья. Также проявите особую бдительность в дороге. Остерегайтесь незнакомцев: вы можете попасть в руки к мошенникам и потерять крупную сумму денег.

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