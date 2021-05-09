Гороскоп на тиждень з 10 по 16 травня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому варто звернути увагу на своє здоров’я, хто може зустріти другу половинку, а який зі знаків готовий до серйозних змін у житті? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 10 по 16 травня 2021 року від експертів СТБ.

Більше на тему: Гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Гороскоп на тиждень — Овен

Цей тиждень буде для вас прекрасним часом, щоб подумати про майбутнє. Ви можете сміливо будувати амбітні плани, тільки поки нікому нічого не розповідайте. У стосунках з коханою людиною можливе деяке затишшя, проте це зовсім не означає, що настала криза. Просто повинні бути й такі періоди.

Гороскоп на тиждень — Телець

Трохи напружений тиждень у плані професійної діяльності. Можуть виникнути дрібні конфлікти й непорозуміння. Краще не сперечайтеся з начальством, а просто виправте свої косяки. Якщо смуток-туга накриє по повній, шукайте розраду в коханій людині.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

На початку тижня у вас можуть виникнути дрібні неприємності. Щоб їх вирішити, прислухайтеся до своєї інтуїції. Якщо відчуваєте потребу, запитайте поради у близьких людей, проте не варто сліпо виконувати їхні вказівки. Завжди думайте самі. Вихідні проведіть у тиші та спокої. Вам буде про що подумати.

Гороскоп на тиждень — Рак

З самого початку тижня ви потонете в роботі. Так, її накопичилося дуже багато. Не соромтеся просити допомоги в колег. У стосунках з коханою людиною все чудово. А ось самотніх представників знака, цілком імовірно, чекає приємне знайомство. Можливі несподівані зустрічі з давніми друзями.

Гороскоп на тиждень — Лев

Вам зараз знадобиться витривалість: як фізична, так і психологічна. Можуть з’явитися проблеми, яких ви не чекали. Не дозволяйте емоціям взяти над вами гору. Візьміть паузу і гарненько подумайте про те, як вирішити всі питання. Відпочити зможете у вихідні.

Гороскоп на тиждень — Діва

На початку тижня у вас може з’явитися новий знайомий, який у майбутньому відіграє ключову роль у вашій долі. У середу можливі неприємності: остерігайтеся незнайомців. Ближче до вихідних ви відчуєте занепад сил. Суботу присвятіть вирішенню побутових питань, а ось у неділю життя заграє яскравими барвами.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Гороскоп на тиждень — Терези

На початку тижня сили вас покинуть. Залишиться тільки бажання повбивати тих, хто з вами не згоден. Тримайте себе в руках. Не варто загострювати конфлікти. У четвер може надійти дуже вигідна пропозиція. Не поспішайте відмовлятися. Можливо, це шанс поліпшити ваше фінансове становище і вийти на новий рівень.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Двоякий тиждень. З одного боку, ви повністю можете покластися на своїх родичів: вони завжди підтримають і допоможуть. А з іншого ― цілком імовірна зрада близького друга. У середині тижня можуть виникнути невеликі фінансові труднощі. Зірки радять не брати грошей у борг. Спробуйте скоротити свої витрати.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Цей тиждень ознаменується змінами у вашому житті. На горизонті може з’явитися шанувальник, з яким, можливо, ви пов’яжете свою долю. Є сенс змінити імідж або просто оновити стрижку. Пройдіться по магазинах і купіть собі кілька нових речей. А на вихідних обов’язково вигуляйте одну зі своїх покупок. Субота обіцяє бути дуже насиченою.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

Тиждень обіцяє бути дуже насиченим. Позитивні емоції вам забезпечені. І навіть невеликі проблеми в сім’ї, особливо з дітьми, не затьмарять ваш настрій. У четвер краще не давати грошей у борг. Є шанс, що їх вам не повернуть. А ось вихідні будуть дуже романтичні. Чекайте на невеликий сюрприз від коханої людини.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Тиждень варто присвятити своєму здоров’ю. Під час пандемії потрібно проявити особливу пильність. Якщо є можливість, пройдіть профілактичний огляд. Варто переглянути своє харчування і віддати перевагу більш здоровій їжі. Вихідні краще провести на свіжому повітрі. Якщо є можливість, вирушіть у невелику подорож.

Гороскоп на тиждень — Риби

Тиждень варто присвятити роботі. У вас з’явиться чудовий шанс проявити всі свої таланти. Звичайно, будуть ті, хто спробує зіпсувати ваші плани, але ви стоїчно з усім упораєтеся. А от у стосунках із коханою людиною все чудово. Самотніх представників знака, цілком імовірно, чекає приємне знайомство в найнесподіваніший момент.

Читайте нас також у Viber і Telegram.