Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня 2021 року від екстрасенсів СТБ

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 липня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому варто бути більш терпимим, а хто може отримати цікаву пропозицію по роботі і налагодити своє особисте життя? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 5 по 11 липня 2021 року від експертів СТБ.

Початок тижня буде трохи складним: можливі сварки і дрібні конфлікти на роботі. У стосунках із коханою людиною також будуть певні непорозуміння. Однак ближче до четверга всі недомовки вдасться вирішити. У п’ятницю Овнам варто чекати фінансових надходжень. А ось вихідні зірки радять провести в колі сім’ї.

У Тельців буде трохи клопіткий тиждень. Після невеликого відпочинку вас чекають справи на роботі, однак завдяки вашій винахідливості і нестандартному мисленню ви зможете вирішити будь-які питання. Зверніть увагу на здоров’я своє і близьких людей, не зайвим буде звернутися до лікаря. Також зірки радять не вступати в суперечки і не поширювати плітки, інакше вас можуть зробити крайнім.

Близнюків чекає насичений тиждень. На роботі вам доручать важливі проєкти. Будьте уважні, щоб не наробити помилок. У стосунках з коханою людиною можливі сварки. Намагайтеся стримувати себе, інакше конфлікт може перерости в серйозний скандал. А ось самотніх представників знака на вхідних чекає цікаве знайомство.

Відносно спокійний тиждень. У вівторок варто відмовитися від вживання жирної і гострої їжі, оскільки є ймовірність заробити отруєння або зірвати шлунок. У середу з’явиться можливість укласти важливі та перспективні контракти. А ось у четвер ті Раки, які перебувають у пошуку роботи, можуть натрапити на дуже цікаву вакансію. Вихідні проведіть у сімейному колі.

З понеділка Левам варто зайнятися тими справами, які вони давно відкладали. Не варто накопичувати борги, вони можуть перерости в сніжний ком, який потім буде важко розбити. Самотніх представників знака чекає важливе знайомство. А ось сімейним Левам варто більше уваги приділяти коханій людині і дітям.

Для Дів тиждень мине під знаком вирішення побутових питань. Дуже вже багато справ у вас накопичилося. Є сенс зробити генеральне прибирання або зайнятися дрібним ремонтом. У п’ятницю можливі фінансові надходження, які теж потрібно витратити на купівлю побутової техніки або меблів.

Терезів чекає приємний тиждень. Вам вдасться вирішити суперечки, які мучили вас протягом кількох тижнів. Однак це відбудеться тільки в тому разі, якщо ви забудете про свою гордість і першими підете на примирення. Вихідні присвятіть тільки собі і позитивним емоціям.

Цей тиждень Скорпіонам варто присвятити спілкуванню. І що більше його буде, то краще. У тяжку хвилину ― а вона може настати ближче до середи ― можна звернутися по підтримку до друзів. У четвер зірки радять зайнятися самоосвітою, а ось на вихідних вам вдасться повністю розслабитися і гарненько відпочити.

Трохи складний тиждень, оскільки на роботі вас чекає повний завал і просвітлення не передбачається аж до наступного тижня. Через це ви не зможете приділити родині достатньо часу, а це спричинить невеликі конфлікти. Втім, ви зможете їх швидко вирішити, якщо забудете в неділю про роботу і присвятите цей день своїм близьким.

Не бійтеся перекласти частину турбот на чужі плечі. Вам зараз треба відпочити. Починайте планувати відпустку, якщо ще цього не зробили. Зірки рекомендують вирушити на море. Однак не варто лежати на пляжі весь тиждень. Оберіть день і поїдьте на екскурсію. Саме там самотні представники знака зможуть познайомитися з цікавою людиною. І звичайна симпатія цілком може перерости в серйозні стосунки.

Прекрасний тиждень для Водоліїв. Усе йде так, як треба. Щоправда, можуть виникнути дрібні побутові неприємності у вигляді зламаного крана або розетки. Однак на таких дрібницях навіть загострювати увагу не варто. Ближче до п’ятниці може надійти цікава пропозиція по роботі. Не варто від неї відмовлятися. А ось у суботу всі Водолії можуть сміливо віддатися танцям і запалювати всю ніч.

Не дуже вдалий тиждень, особливо, перша його половина. Ближче до середи ситуація трохи покращиться, з’являться цікаві проєкти на роботі, стосунки з другою половинкою налагодяться. Однак у п’ятницю можуть виникнути невеликі проблеми зі здоров’ям, тому Рибам варто звернути особливу увагу на своє харчування.

