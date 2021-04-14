Фінансовий гороскоп на квітень 2021 року підкаже, що приготували зірки нашим гаманцям. Чого очікувати кожному знаку зодіаку? Кому варто ввімкнути режим економії, а хто може несподівано отримати надбавку до зарплати? Читайте фінансовий гороскоп на квітень 2021 року від двічі переможця містичного проєкту «Битва екстрасенсів» і експерта програми «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Овни

У цей період зірки радять Овнам уникати вагомих покупок. Капіталовкладення представників знака можуть бути невигідними. У кожному разі кращим рішенням буде попросити поради щодо цього у близьких людей.

Тельці

Цей місяць для Тельців ― час посилено працювати. У представників знака є всі шанси значно поліпшити свій добробут завдяки власним старанням.

Близнюки

У цей період зірки наполегливо радять не брати грошей у борг або в кредит. Фінансова ситуація може виявитися далекою від ваших очікувань. А повертати позичене буде не так легко, як ви розраховували.

Раки

Цей місяць дасть Ракам змогу вийти на новий рівень доходів. Головне при цьому ― не відмовлятися від спонтанних можливостей, які посилає вам доля. Як то кажуть, намагайтеся кувати залізо, поки воно гаряче.

Леви

У цей період зірки обіцяють Левам вдалі знайомства, завдяки яким представники знака відкриють для себе додаткове джерело доходу. Будьте уважнішими до оточення!

Діви

Квітень може виявитися неймовірно продуктивним місяцем для Дів у фінансовому плані. Є велика ймовірність, що представники знака отримають вигоду навіть від тих справ, які вважали неприбутковими.

Терези

У цьому місяці у Терезів можливі непередбачені витрати, пов’язані з побутовою сферою. А тому зірки радять економніше розпоряджатися грошима і уникати спонтанних покупок.

Скорпіони

Квітень обіцяє Скорпіонам неочікуваний прибуток. Можливе повернення старих боргів або отримання прибутку за ті досягнення, про які ви вже встигли забути.

Стрільці

У цьому місяці зірки обіцяють Стрільцям удачу в грошових питаннях. Фінансова ситуація дасть змогу не тільки здійснити заплановані покупки, а й порадувати себе додатковими придбаннями.

Козероги

Козерогам варто бути уважнішими у веденні спільних фінансових справ з людьми, у яких ви не впевнені. Є велика ймовірність, що той, на кого ви розраховуєте, не виправдає ваших очікувань.

Водолії

Квітень для Водоліїв ― відмінна можливість переглянути своє ставлення до фінансів. Представники знака зможуть не тільки проаналізувати свої помилки, а й змінити свою загальну стратегію в розпорядженні грошима, чим покращити свій добробут.

Риби

Зірки можуть підштовхувати Риб до надмірного марнотратства. А тому, щоб уникнути невиправданих розтрат, намагайтеся чітко планувати свої покупки і ходити по магазинах зі списком, якого будете строго дотримуватися.

Більше на тему: Гороскоп схуднення для кожного знака зодіаку

Читайте нас також у Viber і Telegram.