За зимовий сезон більшість із нас повнішають на пару-трійку кілограмів. Це закономірно: ми мало часу проводимо надворі, де холодно і рано темніє, і багато — за робочим столом. Яким чином можна скинути пару кілограмів, розповів екстрасенс Хаял Алекперов!

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ОВЕН

Непослідовність Овнів заважає їм почати приводити себе до ладу. Вони дуже швидко до всього втрачають інтерес. А ось азарт може стати чудовим поштовхом і саме тим стимулом, щоб якомога швидше привести себе в порядок. Це може бути суперечка – хто швидше схудне.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям заважає худнути лінь. Вони ставляться до себе самокритично, але лінуються щось міняти. Тому Тельцям потрібна сильна мотивація. Це може бути одяг, який був вам за розміром до новорічних свят. Тельці зроблять все, щоб «влізти» в цю річ, а значить, і втратити зайві кг.

БЛИЗНЮКИ

Близнюки в будь-якій справі шукають пару і не можуть почати приводити себе до ладу, якщо їх ніхто в цьому не підтримує. Їм завжди потрібен помічник. Тому візьміть собі союзника, який буде вас підтримувати, а краще худніть разом!

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РАК

Раки емоційні та важко переносять будь-які обмеження. Все повинно йти за їхнім чітким сценарієм. Порада: створюйте видимість того, що ви їсте багато. Їжте не калорійну їжу, а легку, але об’ємну. Таким чином, не виникатиме враження, що є заборони і обмеження в їжі.

ЛЕВ

Левам заважає почати худнути самолюбство. Вони – лідери, і для успішного схуднення їм потрібно самим усвідомити проблему, а потім знайти однодумців, які теж стурбовані цим питанням. Лев докладе усіх зусиль, але стане прикладом для наслідування серед друзів-однодумців, які худнуть.

ДІВА

Діви дуже вразливі, легко захоплюються, сприймають життя картинками. Відволікаються, займаючись своєю улюбленою справою. А заважає Дівам худнути відсутність стимулів. Цього вам і не вистачає, як правило, щоб почати приводити себе у форму! Для цього необхідний поштовх! Потрібно заміряти свою реальну фігуру. А потім написати поруч мірки ідеальної. Повісити ці два аркуші десь на видному місці і кожного тижня порівнювати, наскільки ви наблизилися до ідеалу.

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ТЕРЕЗИ

Терези люблять бути в центрі уваги. Особливо якщо це зустріч з однокласниками або подібна подія. Тому Терезам варто обдзвонити всіх старих знайомих і призначити дату зустрічі. До цієї події Терези готуватимуться із небувалим завзяттям і скинуть зайві кг.

СКОРПІОН

Скорпіони надмірно активні, тому у них завжди підвищений апетит – їм складно зупинитися і їсти менше. Вода і сон врівноважують нервову систему і допомагають повернути форми в колишній вигляд. А ще допоможе почати худнути їхня стихія – вода, а саме масаж водою. Приймаючи душ, масажуйте проблемні ділянки тіла, якщо є можливість, посилюйте силу струменя. До того ж, вода змиває негативну енергетику і сприяє нормалізації роботи всього організму.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям заважає худнути тяга до задоволення смачно поїсти. Побачивши привабливий десерт, вони не можуть собі в цьому відмовити. Тому найкраща терапія для Стрільця – замінити насолоду їжею іншим приємним для них заняттям. Це може бути секс, шопінг, для деяких жінок навіть прибирання, головне – заохотити себе.

КОЗЕРІГ

Козерогам заважає схуднути несистематичність. Сьогодні Козероги можуть повністю відмовитися від їжі, виснажувати себе жорсткими дієтами, а завтра – знову зірватися. Козероги схильні до самокритики, і ніщо так не простимулює їх до схуднення, як чітке усвідомлення і наочний доказ того, що почати худнути потрібно. Повісьте своє фото, зроблене недавно, на холодильник і, повірте, якщо ви собі не подобаєтеся зовні – зміни у фігурі відбудуться вже дуже скоро.

ВОДОЛІЙ

Водолії компанійські люди, для них важлива зовнішня краса. Вони, як правило, об’єктивно оцінюють себе. Водоліям заважає почати худнути саме те, що вони не можуть зупинитися, якщо вони вже почали переїдати. Саме через доброзичливість Водоліям їсти краще в компанії. Вони будуть розважати і веселити свого компаньйона (друзів або рідних), і таким чином зможуть їсти набагато менше, зменшуючи власні порції.

РИБИ

Рибам заважає схуднути неорганізованість. Коли вони захоплюються, їх складно зупинити. Вони хаотично починають їсти все підряд, іноді навіть не помічаючи цього. Тому, записуючи свій раціон, їм легше буде організувати і обмежувати себе.

Video: Гороскоп схуднення для кожного знака зодіаку Схуднення зодіаку на 2021 рік - тільки в нашій статті! Хаял Алекперов підготував гороскоп схуднення на 2021 рік за знаками зодіаку і він упевнений, що дотримуючись його порад, можна скинути кілька кілограмів