За зимний сезон большинство из нас поправляются на пару-тройку килограммов. Это закономерно: мы мало времени проводим на улице, где холодно и рано темнеет, и много — за рабочим столом. Каким образом можно сбросить пару килограммов, рассказал экстрасенс Хаял Алекперов!

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ОВЕН

Непоследовательность Овнов мешает им начать приводить себя в порядок. Они очень быстро ко всему теряют интерес. А вот азарт может стать отличным толчком и именно тем самым стимулом как можно скорее привести себя в порядок. Это может быть спор — кто быстрее похудеет.

ТЕЛЕЦ

Тельцам мешает худеть лень. Они относятся к себе самокритично, но ленятся что-то менять. Поэтому Тельцам нужна сильная мотивация. Это может быть вещь, которая была вам по размеру до новогодних праздников. Тельцы сделают всё, чтобы «влезть» в эту вещь, а значит, и потерять лишние кг.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы в любом деле ищут пару и не могут начать приводить себя в порядок, если их никто в этом не поддерживает. Им всегда нужен помощник. Поэтому возьмите себе союзника, который будет вас поддерживать, а лучше худеть вместе!

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РАК

Раки эмоциональны и трудно переносят любые ограничения. Всё должно идти по их четкому сценарию. Совет: создавайте видимость того, что вы едите много. Ешьте не калорийную пищу, а лёгкую, но объемную. Таким образом, не будет возникать впечатления, что есть запреты и ограничения в еде.

ЛЕВ

Львам мешает начать худеть самолюбие. Они – лидеры, и для успешного похудения им нужно самим осознать проблему, а затем найти единомышленников, которые тоже озабочены данным вопросом. Лев разобьется в лепешку, чтобы быть примером для подражания среди худеющих друзей-единомышленников.

ДЕВА

Девы очень впечатлительные, легко увлекаются, воспринимают жизнь картинками. Отвлекаясь, занимаются своим любимым делом. А мешает Девам худеть отсутствие стимулов. Этого вам и не хватает, как правило, чтобы начать приводить себя в форму! Для этого необходим толчок! Нужно замерить свою реальную фигуру. А потом написать рядом мерки идеальной. Повесить эти два листа где-то на видном месте и каждую неделю сравнивать, насколько вы приблизились к идеалу.

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ВЕСЫ

Весы любят быть в центре внимания. Особенно если это встреча с одноклассниками или подобное событие. Поэтому Весам стоит обзвонить всех старых знакомых и назначить дату встречи. К этому событию Весы будут готовиться с небывалым рвением и сбросят лишние кг.

СКОРПИОН

Скорпионы чрезмерно активны, поэтому у них всегда повышен аппетит — им сложно остановиться и есть меньше. Вода и сон как раз уравновешивают нервную систему и помогают вернуть формы в прежний вид. А еще поможет начать худеть их стихия – вода, а именно массаж водой. Принимая душ, массируйте проблемные участки тела, если есть возможность, усиливайте силу струи. К тому же, вода смывает негативную энергетику и способствует нормализации работы всего организма.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам мешает худеть тяга к удовольствию вкусно поесть. Увидев красивый десерт, они не могут себе в этом отказать. Поэтому лучшая терапия для Стрельца — заменить наслаждение едой иным приятным для них занятием. Это может быть секс, шоппинг, для некоторых женщин даже уборка, главное – поощрить себя.

КОЗЕРОГ

Козерогам мешает похудеть несистематичность. Сегодня козероги могут полностью отказаться от еды, изнурять себя жесткими диетами, а завтра – снова сорваться. Козероги склонны к самокритике, и ничто так не простимулирует их к похудению, как четкое осознание и наглядное доказательство того, что начать худеть нужно. Повесьте свое фото, сделанное недавно, на холодильник и, поверьте, если вы себе не нравитесь внешне – изменения в фигуре произойдут уже очень скоро.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи — компанейские люди, им важна внешняя красота. Они, как правило, объективно оценивают себя. Водолеям мешает начать худеть именно то, что они не могут остановиться, если они уже начали переедать. Именно из-за дружелюбности Водолеям кушать лучше в компании. Они будут развлекать и веселить своего компаньона (друзей или родных), и таким образом смогут кушать гораздо меньше, уменьшая собственные порции.

РЫБЫ

Рыбам мешает похудеть неорганизованность. Когда они входят во вкус, их сложно остановить. Они хаотично начинают есть все подряд, иногда даже не замечая этого. Поэтому записывая свой рацион, им легче будет организовать и ограничивать себя.

Video: Гороскоп похудения для каждого знака зодиака Похудение по гороскопу на 2021 год - только в нашей статье! Хаял Алекперов подготовил гороскоп похудения на 2021 год по знакам зодиака и он уверен, что придерживаясь его советов, можно сбросить пару килограммов