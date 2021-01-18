Наталка Денисенко розповіла про улюблені аромати

Актриса театру і кіно Наталка Денисенко розповіла про свої найулюбленіші аромати. Легкі і цитрусові запахи — те, що знайдеться на туалетному столику прекрасної артистки. Детальніше про це — читайте в нашому матеріалі.

«Мої аромати — це легкі, цитрусові, які розкриваються квітково-фруктовим шлейфом. Від яких віє задоволенням і польотом», — зізналася Наталка.

Chanel. Chance Eau Fraiche

Вже років сім я не зраджую цим улюбленим парфумам, і вони для мене на першому місці. Мене дуже часто запитують, що за аромат на мені, і знавці не вірять, що це саме він. Тому я переконана, що ці парфуми звучать на мені по-особливому, і відразу після нанесення я їх зовсім не відчуваю.

Syed Junaid Alam. Thulooj

Він з’явився у моєму житті рік тому, коли я була впевнена, що тільки Шанель і залишиться на моєму столику незмінно. Коли я отримала «Тулуж», я мало не збожеволіла від задоволення! Цей запах — це просто щось неймовірне. Я замовлятиму його знову і знову!

Tom Ford. Soleil Blanc

Не так давно познайомилася з ароматом. Розкішний цитрусовий аромат, але його глибокий солодкий післясмак не дає мені ним часто користуватися.

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