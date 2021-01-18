Наталка Денисенко рассказала о любимых ароматах

Актриса театра и кино Наталка Денисенко рассказала о своих самых любимых ароматах. Легкие и цитрусовые запахи — то, что найдется на туалетном столике прекрасной артистки. Подробнее об этом — читайте в нашем материале.

«Мои ароматы — это легкие, цитрусовые, которые раскрываются цветочно-фруктовым шлейфом. От которых веет удовольствием и полетом», — призналась Наталка.

Chanel. Chance Eau Fraiche

Уже около семи лет я не изменяю этим любимым духам, и они для меня на первом месте. Меня очень часто спрашивают, что за аромат на мне, и знатоки не верят, что это именно он. Поэтому я убеждена, что эти духи звучат на мне по-особенному, и сразу после нанесения я их совершенно не чувствую.

Syed Junaid Alam. Thulooj

Он появился в моей жизни год назад, когда я была уверена, что только Шанель и останется на моем столике неизменно. Когда я получила «Тулуж», я чуть не сошла с ума от удовольствия! Этот запах ― это просто нечто невероятное. Я буду его заказывать снова и снова!

Tom Ford. Soleil Blanc

Не так давно познакомилась с ароматом. Шикарный цитрусовый аромат, но его глубокое сладкое послевкусие не даёт мне им часто пользоваться.

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