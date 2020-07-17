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Як говорити з дітьми про секс — Маша Єфросініна розповіла для проєкту STORIES від Dialog Hub

17.07.2020

Dialog Hub та DUREX представляють новий проєкт STORIES, у якому зірки відверто розмовляють про секс і стосунки.

У першому епізоді відома телеведуча, громадська діячка і блогерка Маша Ефросініна вперше розповідає те, про що не говорила в жодному інтерв’ю. Перший секс, булінг через вагу, свої стосунки, дасть поради з власного досвіду про те, як говорити з дітьми про секс та чому варто використовувати презерватив.

Цей проєкт Dialog Hub розробив разом із брендом презервативів Durex та щомісяця буде дивувати вас найвідвертішими подробицями з життя зірок.

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