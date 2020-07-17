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Как говорить с детьми о сексе — Маша Ефросинина рассказала для проекта STORIES от Dialog Hub

17.07.2020

Dialog Hub и DUREX представляют новый проект STORIES, в котором звезды откровенно говорят о сексе и отношениях.

В первом эпизоде ​​известная телеведущая, общественный деятель и блогер Маша Ефросинина впервые рассказывает то, о чем не говорила ни в одном интервью. Первый секс, буллинг из-за веса, свои отношения, даст советы из собственного опыта о том, как говорить с детьми о сексе и почему стоит использовать презерватив.

Этот проект Dialog Hub разработал вместе с брендом презервативов Durex и ежемесячно будет удивлять вас самыми откровенными подробностями из жизни звезд.

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