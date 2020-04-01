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Додаткові соцгарантії: як можна отримати грошову допомогу

01.04.2020

Днями Парламент затвердив додаткові соціальні гарантії в зв’язку з поширенням коронавирусу. Кого вони стосуються і як можна отримати допомогу, зокрема грошову? Про це розповіла спеціальна експертка програми «Вікна-новини» на СТБ, ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Днями Верховна Рада України ухвалила антикризовий закон про забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв’язку з поширенням COVID-19. Що ж це за гарантії?

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По-перше, передбачено, що оголошений в державі карантин може бути підставою для отримання допомоги у зв’язку з частковим безробіттям. Тобто, якщо на вашому підприємстві саме через карантинні заходи вимушено зупинили або скоротили виробництво і тривалість робочого часу, ваш роботодавець зможе звертатися до центру зайнятості за фінансовою підтримкою для своїх працівників. Але тільки в разі, якщо ваші з ним трудові відносини були оформлені і за останній рік ви працювали не менше 6 календарних місяців.

По-друге, антикризовий закон передбачає автоматичне продовження соціальних виплат на період карантину. Тобто, для пролонгації терміну виплат вам не доведеться йти в органи соціального захисту або повторно проходити комісію.

А тепер з’ясуємо, хто має право на соціальну допомогу і як її отримати:

  • Малозабезпечені сім’ї. Якщо середньомісячний сукупний дохід нижче прожиткового мінімуму для сім’ї.
  • Також на виплати можуть розраховувати люди, які знаходяться в складних життєвих обставинах, зумовлених похилим віком, безпритульністю, безробіттям, домашнім насильством, збитками від пожежі, стихійного лиха, катастрофи, бойових дій і тимчасової окупації.

З повним переліком підстав можна ознайомитися на сайті Урядового контактного центру в розділі «Соціальний захист населення» або в місцевому центрі надання послуг. У такому центрі можна оформити не тільки грошову, а й інші види допомоги. Наприклад, на отримання продуктів харчування, предметів і засобів особистої гігієни, а також — одягу, взуття та предметів першої необхідності.

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До людей похилого віку можуть відправити соцробітника, який принесе з магазину продукти, прибере і допоможе по господарству. Якщо живете в об’єднаній територіальній громаді, по допомогу звертайтеся до уповноваженої особи ОТГ.

Але спочатку потрібно зібрати необхідні документи: паспорт або інший документ, що засвідчує особу (ідентифікаційний код, довідку про склад сім’ї, декларацію про доходи та майно всіх членів сім’ї). І зверніть увагу, якщо ваші діти — студенти і навчаються за денною формою у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, вони є членами сім’ї. Навіть якщо проживають в іншому місті. Правда, поки не досягли 23 років або не створили свою сім’ю.

Далі ваші документи разом із заявою про необхідність державної допомоги вивчають. Вам повинні дати відповідь у десятиденний термін. Які соціальні послуги та допомогу надаватиме держава в кожному випадку визначається індивідуально. Все це повинно бути зафіксовано в договорі про надання соціальної послуги в індивідуальному плані.

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Якщо ви потребуєте державної допомоги, звертайтеся за нею. Це ваше конституційне право. Мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові!


А вже в сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся все про дистанційну роботу: чи законно це і чи має право роботодавець платити за неї менше. Хто встановлює правила і чи можуть вас змусити піти у відпустку за свій рахунок на час карантину? Про все це розповість Зоряна Скалецька у випуску програми «Вікна-новини» о 22:00 на СТБ! А також щодня — з понеділка по п’ятницю о 17:30 та 22:00.

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