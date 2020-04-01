На днях Парламент утвердил дополнительные социальные гарантии в связи с распространением коронавируса. Кого они касаются и как можно получить помощь, в частности денежную? Об этом рассказала специальный эксперт программы «Вікна-новини» на СТБ, экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

На днях Верховная Рада Украины приняла антикризисный закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением COVID-19. Что же это за гарантии?

Больше по теме: Заражение, лечение и выписка домой: украинец рассказал о коронавирусе в программе «Вікна-новини»

Во-первых, предусмотрено, что объявленный в государстве карантин может быть основанием для получения помощи в связи с частичной безработицей. То есть, если на вашем предприятии именно из-за карантинных мер вынужденно остановили или сократили производство и продолжительность рабочего времени, ваш работодатель сможет обращаться в центр занятости за финансовой поддержкой для своих работников. Но только в случае, если ваши с ним трудовые отношения были оформлены и за последний год вы работали не менее 6 календарных месяцев.

Во-вторых, антикризисный закон предусматривает автоматическое продление социальных выплат на период карантина. То есть, для пролонгации срока выплат вам не придется идти в органы социальной защиты или повторно проходить комиссию.

А теперь выясним, кто имеет право на социальную помощь и как ее получить:

Малообеспеченные семьи. Если среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

Также на выплаты могут рассчитывать люди, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, обусловленных преклонным возрастом, беспризорностью, безработицей, домашним насилием, убытками от пожара, стихийного бедствия, катастрофы, боевых действий и временной оккупации.

С полным перечнем оснований можно ознакомиться на сайте Правительственного контактного центра в разделе «Социальная защита населения» или в местном центре предоставления услуг. В таком центре можно оформить не только денежную, но и другие виды помощи. Например, на получение продуктов питания, предметов и средств личной гигиены, а также – одежды, обуви и предметов первой необходимости.

Больше по теме: Как не заразиться COVID-19: правила уборки во время карантина в сюжете «Вікна-новини»

К людям пожилого возраста могут отправить соцработника, который принесет из магазина продукты, уберет и поможет по хозяйству. Если живете в объединенной территориальной общине, за помощью обращайтесь к уполномоченному лицу ОТО.

Но сначала нужно собрать необходимые документы: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (идентификационный код, справку о составе семьи, декларацию о доходах и имуществе всех членов семьи). И обратите внимание, если ваши дети – студенты и учатся на дневной форме в профессионально-технических и высших учебных заведениях, они являются членами семьи. Даже если проживают в другом городе. Правда, пока не достигли 23 лет или не создали свою семью.

Далее ваши документы вместе с заявлением о необходимости государственной помощи изучают. Вам должны дать ответ в десятидневный срок. Какие социальные услуги и помощь будет оказывать государство в каждом случае определяется индивидуально. Все это должно быть зафиксировано в договоре о предоставлении социальной услуги и в индивидуальном плане.

Больше по теме: Украинцы могут помочь врачам в борьбе с коронавирусом

Если вы нуждаетесь в государственной помощи, обращайтесь за ней. Это ваше конституционное право. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!

А уже в сегодняшнем выпуске вы узнаете все о дистанционной работе: законно ли это и имеет ли право работодатель платить за нее меньше. Кто устанавливает правила и могут ли вас заставить уйти в отпуск за свой счет на время карантина? Обо всем этом расскажет Зоряна Скалецкая в выпуске программы «Вікна-новини» в 22:00 на СТБ! А также ежедневно – с понедельника по пятницу в 17:30 и 22:00.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ