Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Украинцы могут помочь врачам в борьбе с коронавирусом

31.03.2020

Коронавирус свирепствует в Украине. Даже лучшие врачи не смогут справиться с болезнью, если у них не будет необходимого оборудования и защитной одежды. Именно поэтому украинская Биржа Благотворительности выделила короткий SMS-номер 88001, по которому украинцы могут помочь больницам, которые сейчас борются с эпидемией коронавируса. Подробнее читайте в материале.

коронавирус

Украинская Биржа Благотворительности запустила новый проект, цель которого ‒ приобрести самое необходимое, чтобы больницы и врачи были готовы к любому развитию событий (защитные костюмы, респираторы, анализаторы крови, реагенты).

Любой может отправить благотворительное SMS на номер 88001. Это самый быстрый способ помочь украинским больницам в борьбе с коронавируса. Стоимость сообщения ‒ 20 гривен.

«Сейчас наша страна переживает сложные времена в связи с распространением коронавируса COVID-19, поэтому собранные по номеру 88001 благотворительные средства будут направлены на проект, цель которого ‒ приобрести самое необходимое, чтобы больницы и врачи были готовы к любому развитию событий», ‒ рассказывает Ирина Гуцал, директор Украинской Биржи Благотворительности.

коронавирус

SMS на номер 88001 ‒ это 20 гривен с вашего мобильного счета, которые попадают на благотворительный проект, цель которого приобрести:

  • 4 автоматические гематологические анализаторы крови и расходные материалы к ним. Это такие устройства, которые позволяют проводить исследования клеток крови и могут обрабатывать много образцов подряд.
  • 3000 защитных костюмов и респираторов. Без них работа врачей с инфицированными просто невозможна, а их критически не хватает. Мы же не можем подвергать опасности жизни тех, кто должен спасать других.

В зависимости от потребностей больниц, список необходимого обновляться.

Благодаря благотворительным фондам, украинцы могут оперативно помогать больницам, которые принимают инфицированных коронавирусом. Украинская Биржа Благотворительности запустила сбор на все необходимое оборудование и средства защиты для врачей, поддержать его можно ЗДЕСЬ.

«Наша помощь очень нужна стране, 70% медицинского оборудования в украинских учреждениях здравоохранения изношено и устарело. Даже лучшие врачи не смогут спасти жизни без необходимых современных медицинских инструментов, техники и защиты», ‒ рассказывает Ирина Гуцал, директор Украинской Биржи Благотворительности.

Благотворители отмечают, что помочь можно любой суммой от 1 гривны, а после реализации проекта пересмотреть всю отчетность. Помочь украинским врачам на больницам можно ЗДЕСЬ.

коронавирус

Если у вас есть вопросы, обращайтесь с личным сообщением в Украинскую Биржу Благотворительности в Фейсбук @Украинская Биржа Благотворительности, и Instagram  – @ubb_charity там вы сможете получить развернутый ответ на ваш вопрос.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Фронтмен Фиолет поддержит фанов во время карантина проектом «Колос дома»
Фронтмен Фиолет поддержит фанов во время карантина проектом «Колос дома»
Даша Трегубова отмечает день рождения
Даша Трегубова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить