Украинцы могут помочь врачам в борьбе с коронавирусом

Коронавирус свирепствует в Украине. Даже лучшие врачи не смогут справиться с болезнью, если у них не будет необходимого оборудования и защитной одежды. Именно поэтому украинская Биржа Благотворительности выделила короткий SMS-номер 88001, по которому украинцы могут помочь больницам, которые сейчас борются с эпидемией коронавируса. Подробнее читайте в материале.

Украинская Биржа Благотворительности запустила новый проект, цель которого ‒ приобрести самое необходимое, чтобы больницы и врачи были готовы к любому развитию событий (защитные костюмы, респираторы, анализаторы крови, реагенты).

Любой может отправить благотворительное SMS на номер 88001. Это самый быстрый способ помочь украинским больницам в борьбе с коронавируса. Стоимость сообщения ‒ 20 гривен.

«Сейчас наша страна переживает сложные времена в связи с распространением коронавируса COVID-19, поэтому собранные по номеру 88001 благотворительные средства будут направлены на проект, цель которого ‒ приобрести самое необходимое, чтобы больницы и врачи были готовы к любому развитию событий», ‒ рассказывает Ирина Гуцал, директор Украинской Биржи Благотворительности.

SMS на номер 88001 ‒ это 20 гривен с вашего мобильного счета, которые попадают на благотворительный проект, цель которого приобрести:

4 автоматические гематологические анализаторы крови и расходные материалы к ним. Это такие устройства, которые позволяют проводить исследования клеток крови и могут обрабатывать много образцов подряд.

3000 защитных костюмов и респираторов. Без них работа врачей с инфицированными просто невозможна, а их критически не хватает. Мы же не можем подвергать опасности жизни тех, кто должен спасать других.

В зависимости от потребностей больниц, список необходимого обновляться.

Благодаря благотворительным фондам, украинцы могут оперативно помогать больницам, которые принимают инфицированных коронавирусом. Украинская Биржа Благотворительности запустила сбор на все необходимое оборудование и средства защиты для врачей, поддержать его можно ЗДЕСЬ.

«Наша помощь очень нужна стране, 70% медицинского оборудования в украинских учреждениях здравоохранения изношено и устарело. Даже лучшие врачи не смогут спасти жизни без необходимых современных медицинских инструментов, техники и защиты», ‒ рассказывает Ирина Гуцал, директор Украинской Биржи Благотворительности.

Благотворители отмечают, что помочь можно любой суммой от 1 гривны, а после реализации проекта пересмотреть всю отчетность. Помочь украинским врачам на больницам можно ЗДЕСЬ.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь с личным сообщением в Украинскую Биржу Благотворительности в Фейсбук – @Украинская Биржа Благотворительности, и Instagram – @ubb_charity там вы сможете получить развернутый ответ на ваш вопрос.

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