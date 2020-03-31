Коронавірус лютує Україною. Навіть найкращі лікарі не зможуть впоратися з хворобою, якщо у них не буде необхідного обладнання та захисного одягу. Саме тому українська Біржа Благодійності виділила короткий SMS-номер 88001, за яким українці можуть допомогти лікарням, які зараз борються з епідемією коронавірусу. Детальніше читайте в материалі.

Українська Біржа Благодійності запустила новий проєкт, мета якого ‒ придбати найнеобхідніше, аби лікарні та лікарі були готові до будь-якого розвитку подій (захисні костюми, респіратори, аналізатори крові, реагенти).

Будь-хто може відправити благодійне SMS на номер 88001. Це найшвидший спосіб допомогти українським лікарням у боротьбі з коронавірусом. Вартість повідомлення ‒ 20 гривень.

«Нині наша країна переживає складні часи у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19, тому зібрані за номером 88001 благодійні кошти буде спрямовано на проєкт, мета якого ‒ придбати найнеобхідніше, щоб лікарні та лікарі були готові до будь-якого розвитку подій», ‒ розповідає Ірина Гуцал, директорка Української Біржі Благодійності.

SMS на номер 88001 ‒ це 20 гривень із вашого мобільного рахунку, які потрапляють на благодійний проект, мета якого придбати:

4 автоматичні гематологічні аналізатори крові та витратні матеріали до них. Це такі пристрої, які дозволяють проводити дослідження клітин крові та можуть опрацьовувати багато зразків поспіль;

3 000 захисних костюмів та респіраторів. Без них робота лікарів з інфікованими просто неможлива, а їх критично не вистачає. Ми ж не можемо наражати на небезпеку життя тих, хто має рятувати інших.

В залежності від потреб лікарень, список необхідного оновлюватиметься.

Завдяки благодійним фондам, українці можуть оперативно допомагати лікарням, які приймають інфікованих коронавірусом. Українська Біржа Благодійності запустила збір на усе необхідне обладнання та засоби захисту для лікарів, підтримати його можна ТУТ

«Наша допомога дуже потрібна країні, адже 70% медичного обладнання в українських закладах охорони здоров’я зношене й застаріле. Навіть найкращі лікарі не зможуть врятувати життя без необхідних сучасних медичних інструментів, техніки та захисту», ‒ розповідає Ірина Гуцал, директорка Української Біржі Благодійності.

Благодійники наголошують, що допомогти можна будь-якою сумою від 1 гривні, а після реалізації проекту переглянути усю звітність. Допомогти українським лікарям на лікарням можна ТУТ .

Якщо у вас є питання, звертайтеся з особистим повідомленням до Української Біржі Благодійності у Фейсбук – @Українська Біржа Благодійності та Instagram – @ubb_charity там ви зможете отримати розгорнуту відповідь на ваше питання.

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