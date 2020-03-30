Затяжной карантин — прекрасный повод сделать генеральную уборку дома. Однако во время пандемии эксперты советуют быть более внимательными и придирчивым: протирать дверные ручки и ключи. Больше о правилах карантинной уборки — узнавали в программе «Вікна-новини».

Известно, что вирус COVID-19 живет не только в организме, а может задерживаться и на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Например, вы знали, что на пластике вирус живет дольше всего? А на стекле может оставаться до 3 суток, так же, как и на бумаге.

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Безусловно, уборка должна быть тщательной. Как отмечает руководитель управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродслужбы Дмитрий Байраченко, все предприятия обеспечены специальными дезинфицирующими средствами. Но что же делать в домашних условиях, если желаешь обезопасить себя и семью от попадания COVID-19 в дом?

Во-первых, обращайте внимание на мелочи, которых раньше, возможно, избегали. Дверные ручки обязательно необходимо протирать антисептиком, ведь именно к ним вы касаетесь достаточно часто, находясь дома. В условиях пандемии делать необходимо это гораздо чаще — до одного раза в час. Не забывайте протирать пульт, телефоны, чайник и все остальное, что может контактировать с вашим лицом.

Во-вторых, разделите условно свой дом на зоны. Семейный врач Олеся Добрянская рассказала, что именно таким образом обустроила свое жилье. Прихожая — это грязная зона, а спальная, кухня и ванная — чистые.

«Вернувшись домой, в грязной зоне раздеваетесь, оставляете обувь и одежду. Более того, и свитера, и джинсы также старайтесь оставлять в прихожей. Обрабатывайте ключи! Снимите со связки все лишнее, в том числе брелоки, ведь на них могут скрываться вирусы», — рассказывает Олеся Добрянская.

Помните, что COVID-19 может цепляться за сумки и пакеты. Поэтому врач уверяет, что необходимо все промывать водой. Понятно, что антисептиков довольно мало, поэтому делать влажную уборку всех вещей — обязательно.

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*Если вы хотите сделать термоядерную уборку, то зайдите на страницу ВОЗ и ознакомьтесь со списком дезинфекторов, которые можно использовать в домашних условиях.



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