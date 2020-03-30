Затяжний карантин — чудовий привід зробити генеральне прибирання вдома. Однак під час пандемії експерти радять бути більш уважними та прискіпливим: протирати дверні ручки та ключі. Більше про правила карантинного прибирання — дізнавалися у програмі «Вікна-новини».

Відомо, що вірус COVID-19 живе не тільки в організмі, а може затримуватися і на різних поверхнях від кількох годин до кількох днів. Наприклад, ви знали, що на пластику вірус живе найдовше? А на склі може залишатися до 3 діб, так само, як і на папері.

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Безумовно, прибирання повинно бути реальним. Як зазначає керівник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства держпродспоживслужби Дмитро Байраченко, всі підприємства забезпечені спеціальними дезінфікуючими засобами. Та що ж робити в домашніх умовах, якщо бажаєш убезпечити себе та родину від потрапляння COVID-19 в оселю?

По-перше, звертайте увагу на дрібниці, яких раніше, можливо, уникали. Дверні ручки обов’язково необхідно протирати антисептиком, адже саме до них ви торкаєтеся досить часто, перебуваючи вдома. За умов пандемії робити необхідно це набагато частіше — до одного разу на годину. Не забувайте протирати пульт, телефони, чайник та все інше, що може контактувати з вашим обличчям.

По-друге, розділіть умовно свою оселю на зони. Сімейна лікарка Олеся Добрянська розповіла, що саме в такий спосіб облаштувала своє житло. Вхідна кімната — це брудна зона, а спальня, кухня та ванна — чисті.

«Повернувшись додому, у брудній зоні роздягаєтеся, залишаєте взуття та одяг. Ба більше, і светри, і джинси також намагайтеся залишати в коридорі. Обробляйте ключі! Зніміть із зв’язки все зайве, в тому числі брелоки, адже на них можуть ховатися віруси», — розповідає Олеся Добрянська.

Пам’ятайте, що COVID-19 може чіплятися за сумки та пакети. Тож лікарка певнить, що необхідно все промивати водою. Зрозуміло, що антисептиків досить мало, тож робити вологе прибирання всіх речей — обов’язково.

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*Якщо ж ви хочете зробити термоядерне прибирання, то зайдіть на сторінку ВООЗ і ознайомтеся зі списком дезінфекторів, які можна використовувати у домашніх умовах.



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