Топ лайфхаків від «Вікна-новин» для ефективної роботи віддалено

Увесь світ чи не вперше закрив кордони та оголосив карантин. Кожен змушений залишатися вдома і налагоджувати не лише графік, не виходячи з житла, а й своє робоче місце. Більшість уже встигла поекспериментувати і переконатися, що це справа нелегка. Тож журналіст Борис Сачалко на власному досвіді вивів кілька лайфхаків, як ефективно працювати віддалено.

Борис Сачалко протягом двох тижнів перебуває на обсервації, адже нещодавно повернувся з-за кордону. Увесь цей час він працює віддалено, тож устиг спробувати різні методи організації роботи. Та йому вдалося знайти кілька дієвих способів підвищення ефективності праці.

Більше на тему: Як витримати домашній карантин: поради Зоряни Скалецької

По-перше — одяг! Важливо, щоб ви, як і раніше, зранку одягалися і навіть приділяли якийсь час вибору вбрання. Ані піжама, ані труси з майкою не налаштують вас на робочий лад, тож ефективності буде замало для виконання поставлених завдань.

По-друге — місце. Облаштувати своє робоче місце вкрай важливо. Працювати на дивані не можна, адже це занадто розслабляє, не кажучи вже про шкоду для хребта та напівлежаче положення. Тож обирайте традиційні стіл та стілець.

По-третє — дистанція. Якщо ви та ваші члени сім’ї працюєте вдома, то зберігайте дистанцію не менше метра, аби мати відповідну зону комфорту.

Більше на тему: #ЗалишайсяВдома: проведи карантин разом із зірками СТБ

По-четверте — комп’ютерні налаштування. Важливо, щоб інтернет і доступ до всіх необхідних джерел у вас були справними. Тоді ви навряд чи відчуватимете незручності в робочому процесі.

По-п’яте — діти. Важливо, щоб ваші діти, які перебувають на карантині вдома, розуміли вашу зайнятість. Тому попередньо домовтеся з ними про деякі правила. Розпишіть план, у якому буде графік завдань для дитини. Подбайте про онлайн-курси, аби щодня чадо мало певні уроки та не втрачало відчуття самоорганізації.

По-шосте — зарядка. Не забувайте кожні дві години робити фізичні вправи.

По-сьоме — комунікація. Комунікація з колективом дуже важлива. Не забувайте листуватися щоранку в спільних чатах, питати про самопочуття і настрій. А також ініціюйте колективні відеоконференції. Обговорюйте питання та розробляйте плани дій.





Прості поради, які допоможуть залишатися ефективним навіть працюючи дистанційно, — сьогодні і щодня з понеділка до п’ятниці о 17:30 та о 22:00 у програмі «Вікна-новини» на СТБ!