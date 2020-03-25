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Як витримати домашній карантин: поради Зоряни Скалецької

25.03.2020

Кожна п’ята людина на планеті вимушено сидить вдома через карантин — це підрахунки авторитетного видання The Guardian. Добровільний домашній арешт — великий виклик для багатьох. Як витримати квартирне поневолення, а також підтримати своє фізичне та психічне здоров’я в умовах ізоляції, в програмі «Вікна-новини» на СТБ розповіла ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

«В Україні, як і в багатьох інших державах Європи, зараз карантин. Це драматично змінює наше життя. Я знаю, як це, адже два тижні не виходила на вулицю, поки перебувала в обсервації в Нових Санжарах. І добре пам’ятаю свої відчуття, коли нарешті змогла вийти зі стін санаторію, — розповідає Зоряна Скалецька. — На щастя, карантин не забороняє здоровим людям виходити за потреби в магазин чи аптеку. Однак намагайтеся тримати дистанцію приблизно в 1,5 метра і дезінфікувати руки. Якщо є можливість, краще використовуйте онлайн доставку. Це зменшить кількість контактів. Переконайтеся, що кур’єр залишив замовлення під дверима. Не контактуйте з ним. Пам’ятайте: він не повинен заходити у приміщення. Якщо ви допомагаєте іншим людям і принесли їм покупки, залиште пакет під дверима. Це буде найкращим проявом турботи».

Всесвітня організація охорони здоров’я сформувала кілька порад, як підтримати здоров’я при максимальній ізоляції: 

  • Вживайте здорову і поживну їжу. 
  • Обмежте вживання алкоголю і солодких напоїв — це буде на користь вашій імунній системі. 
  • Не паліть. 
  • Навіть в чотирьох стінах займайтеся спортом.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адганом Гебреесус рекомендує: «Якщо дозволяють інструкції ваших місцевих органів охорони здоров’я, ходіть на прогулянки, зробіть пробіжку або проїдьте велосипедом. При цьому тримайтеся на безпечній відстані від інших. Якщо не можете вийти з дому, знайдіть в інтернеті вправи для фізичних занять, танцюйте під музику або практикуйте йогу. Якщо працюєте вдома, не сидіть в одній позі довго. Кожні півгодини робіть розминку, хоча б на три хвилини».

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Не менш важливо в цей час, відзначають у ВООЗ, піклуватися і про своє психічне здоров’я. Спілкуватися з рідними, з тими, кому довіряєте. У будь-який доступний дистанційний спосіб підтримуйте ваші соціальні контакти. Зараз навіть вечірку можна організувати за допомогою відеозв’язку.

Зоряна Скалецька зазначає, що важливо в умовах ізоляції справлятися з почуттям тривоги. Найкращий спосіб — це щось робити. Складати плани, графік вашого дня і стежити за виконанням. Наведіть порядок у домі — генеральне прибирання відверне увагу від поганих думок, дасть відчуття потрібності і хоч якоїсь роботи. Саме час захопитися онлайн-курсами, на які раніше завжди не вистачало часу, підучити іноземну мову або зайнятися рукоділлям. Також — серіали, книги та ігри. А ось на що стає часу багато в умовах карантину, так це один на одного. У Китаї після ізоляції стрімко зросла кількість розлучень.

Психолог Катерина Гольцберг зазначає: «Негатив є і буде. Від нього нікуди не дітися. Потрібно давати один одному час розійтися хоч якось. Як у дитинстві, зробити собі будиночок і попросити не чіпати вас, припустимо, годину. А потім щось зробити разом. Наприклад, приготувати їжу. Важливо дотримуватися балансу».

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«Чіткі правила та розподіл обов’язків незалежно від статі — допоможуть уникати конфліктів. А для ослаблення напруги вам допоможуть настільні ігри, масаж або водні процедури. Також багатьом буде до душі зворотний відлік часу. Зробіть календар і закресліть кожен день, що пройшов в ізоляції. Так ми бачимо, що наближаємося до кінцевої дати. Тому дотримуйтесь правил карантину та бережіть один одного. Мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові», — радить Зоряна Скалецька.


А вже у сьогоднішньому випуску ексміністерка охорони здоров’я розповість, у що одягнутися, як правильно розставити меблі і чим зайняти дітей, якщо ви працюєте з дому. Прості поради, які допоможуть залишатися ефективним навіть при дистанційній роботі — сьогодні і кожен день з понеділка по п’ятницю о 17:30 та о 22:00 в програмі «Вікна-новини» на СТБ!

 

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