Як пошити медичну маску з підручних матеріалів: сюжет програми «Вікна-новини»

З початку карантину ціни на медичні маски підскочили в десятки разів. Частково через дефіцит, частково через бажання збагатитися. Багато аптекарів розводять руками, не знаючи, що пропонувати клієнту, який хоче захистити себе і оточуючих. Однак є люди, які, навпаки, самостійно шиють і роздають маски безкоштовно. Ба більше, вчать, як зробити їх із підручних засобів. Кореспондентка програми «Вікна-новини» Поліна Спасенко побувала на такому майстер-класі і розповіла, як пошити медичну маску.

З початком карантину в Україні у людей з’явилася необхідність у медичних масках. На сьогоднішній день придбати їх вкрай складно, а часом навіть неможливо. Тому власниця мережі ательє Оксана Романенкова відклала моду на потім і взялася за виготовлення атрибутів першої необхідності при пандемії. Крій — простий, тканина — 100% бавовна.

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Сімейна лікарка Наталія Артеменко показала просту марлеву маску, якою лікарі можуть користуватися неодноразово. Однак нині придбати і марлю — проблематично.

Кореспондентка програми «Вікна-новини» Поліна Спасенко з’ясувала, де ж взяти матеріал для якісної маски і як її пошити самостійно. Швачка Ольга Боднаровська розповідає, що навіть якщо у вас немає ані марлі, ані достатньої кількості зайвого матеріалу на роздачу, у вас завжди знайдеться простирадло з натуральної тканини.

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Як пошити медичну маску?

Відрізаємо тканину за параметрами 19х36 см. Це стандартні параметри, проте ви можете змінити їх під себе або дитину. Складаємо тканину навпіл і зшиваємо три краї. Сформовану кишеньку вивертаємо назовні і шпильками кріпимо три складки. Пришиваємо по краях маски складки. Останній штрих — резинки. Пришиваємо по краях.

Пошити краще відразу кілька масок, щоб протягом дня ви спокійно могли їх міняти. В подальшому використанні їх можна прати і прасувати.

«Такою маскою спокійно можна користуватися дві години. Якщо потрібно проїхати в транспорті, сходити в магазин або посидіти в черзі в поліклініці, — ця маска підійде точно. Однозначно краще, ніж нічого!» — прокоментувала лікарка Наталія Артеменко.



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