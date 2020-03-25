С начала карантина цены на медицинские маски подскочили в десятки раз. Частично из-за дефицита, частично из-за желания обогатиться. Многие аптекари разводят руками, не зная, что предлагать клиенту, который хочет защитить себя и окружающих. Однако есть люди, которые, наоборот, самостоятельно шьют и раздают маски бесплатно. Более того, учат, как сделать их из подручных средств. Корреспондент программы «Вікна-новини» Полина Спасенко побывала на таком мастер-классе и рассказала, как сшить медицинскую маску.

С началом карантина в Украине у людей появилась необходимость в медицинских масках. На сегодняшний день приобрести их крайне сложно, а порой даже невозможно. Поэтому владелица сети ателье Оксана Романенкова отложила моду на потом и принялась за изготовление атрибутов первой необходимости при пандемии. Крой — простой, ткань — 100% хлопок.

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Семейный врач Наталья Артеменко показала простую марлевую маску, которой врачи могут пользоваться неоднократно. Однако ныне приобрести и марлю — проблематично.

Корреспондент программы «Вікна-новини» Полина Спасенко выяснила, где же взять материал для качественной маски и как ее сшить самостоятельно. Швея Ольга Боднаровская рассказывает, что даже если у вас нет ни марли, ни достаточного количества лишнего материала на раздачу, у вас всегда найдется простынь из натуральной ткани.

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Как сшить медицинскую маску?

Отрезаем ткань по параметрам 19х36 см. Это стандартные параметры, однако вы можете изменить их под себя или ребенка. Складываем ткань пополам и сшиваем три края. Сложившийся кармашек выворачиваем наружу и шпильками крепим три складки. Пришиваем по краям маски складки. Последний штрих — резинки. Пришиваем по краям.

Пошить лучше сразу несколько масок, чтобы на протяжении дня вы спокойно могли их менять. В дальнейшем использовании их можно стирать и гладить.

«Такой маской спокойно можно пользоваться два часа. Если нужно проехать в транспорте, сходить в магазин или посидеть в очереди в поликлинике, — эта маска подойдет точно. Однозначно лучше, чем ничего!» — прокомментировала врач Наталья Артеменко.



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