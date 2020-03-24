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Как передвигаться по городу во время карантина, рассказали в сюжете «Вікна-новини»

24.03.2020

Настоящий коллапс наступил в городах, когда в связи с карантином и непрерывным большим скоплением людей закрыли метро и прекратили маршрутное сообщение. И пока одни продолжают безнадежно собираться на остановках, другие пересели на велосипеды. А это, между прочим, и легальная физическая активность, и возможность добраться до необходимого места без вреда своему здоровью и здоровью окружающих. Больше узнавали в сюжете программы «Вікна-новини» на СТБ!

После введения карантинных мероприятий, многие пересели на велосипеды, а некоторые даже на самокаты. Граждане признаются, что стали больше ходить пешком. Корреспондент программы «Вікна-новини» Анастасия Ечкалова рассказала, что изменилось в жизни украинцев и какой выход из ситуации находят те, кто обязательно должен добираться на работу.

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Недавно все были вынуждены отказаться от общественного транспорта. Обусловлено это тем, что сложно выдерживать необходимую и безопасную дистанцию, чтобы не заразиться COVID-19 и не заражать других. Такси сразу увеличили цены на проезд, поэтому люди нашли вполне безопасный выход из ситуации.

Кто пешком, кто на велосипеде, а кто на самокате. Однако все в зоне безопасности, ведь прогулки на свежем воздухе разрешены, если выдержаны дистанции. Например, оператор программы «Вікна-новини» работать дистанционно не может, поэтому добирается на велосипеде. Евгений Лукьянов убедился, что его вид транспорта —  идеальный. Однако стоит помнить о защитном шлеме, без которого на дорогу выезжать запрещено!

Есть и те, которые передвигаются пешком. До сих пор непонятным остается то, почему люди предпочитают проехаться на транспорте несколько остановок, если их можно преодолеть пешком. Особенно весной, а еще учитывая количество людей в транспорте, которые не носят маски.


Поэтому редакция STB.UA подчеркивает: в случае, если вы вынуждены покинуть дом и добраться в удаленное место назначения, используйте безопасный вид транспорта! Однако если есть возможность решить все вопросы дистанционно — #залишайсявдома!

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