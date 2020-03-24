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Як пересуватися містом під час карантину, розповіли в сюжеті «Вікна-новини»

24.03.2020

Справжній коллапс наступив у містах, коли у зв’язку з карантином і невпинним великим скупченням людей закрили метро та припинили маршрутне сполучення. І поки одні продовжують безнадійно гуртуватися на зупинках, інші пересіли на велосипеди. А це, між іншим, і легальна фізична активність, і можливість дістатися необхідного місця без шкоди своєму здоров’ю та здоров’ю оточуючих. Більше дізнавалися в сюжеті програми «Вікна-новини» на СТБ!

Після запровадження карантинних заходів, багато хто пересів на велосипеди, а дехто навіть на самокати. Громадяни зізнаються, що почали більше ходити пішки. Корреспондентка програми «Вікна-новини» Анастасія Єчкалова розповіла, що змінилося в житті українців і який вихід із ситуації знаходять ті, хто обов’язково має добиратися на роботу. 

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Нещодавно всі були змушені відмовитися від громадського транспорту. Обумовлено це тим, що складно утримувати необхідну і безпечну дистанцію, аби не заразитися на COVID-19 та не заражати інших. Таксі відразу збільшили ціни на проїзд, тож люди знайшли цілком безпечний вихід із ситуації.

Хто пішки, хто на велосипеді, а хто на самокаті. Проте всі у зоні безпеки, адже прогулянки на свіжому повітрі дозволені, якщо витримані дистанції. Наприклад, оператор програми «Вікна-новини» працювати дистанційно не може, тож на роботу добирається на велосипеді. Євген Лук’янов переконався, що його вид транспорту — ідеальний. Проте варто пам’ятати про захисний шолом, без якого зась на дорогу! 

Є й ті, хто пересуваються пішки. Досі незрозумілим залишається те, чому люди надають перевагу проїхатися на транспорті кілька зупинок, якщо їх можна подолати пішки. Особливо весною, а ще враховуючи кількість людей e транспорті, які не носять маски. 

Тож редакція STB.UA наголошує: у разі, якщо ви змушені залишити домівку і дістатися віддаленого місця призначення, використовуйте безпечний вид транспорту! Проте якщо маєте можливість вирішити всі питання дистанційно — #залишайсявдома! 

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