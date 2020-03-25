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Как выдержать домашний карантин: советы Зоряны Скалецкой

25.03.2020

Каждый пятый человек на планете вынужденно сидит дома из-за карантина – это подсчеты авторитетного издания The Guardian. Добровольный домашний арест – большой вызов для многих. Как выдержать квартирное порабощение, а также поддержать свое физическое и психическое здоровье в условиях изоляции, в программе «Вікна-новини» на СТБ рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«В Украине, как и во многих других государствах Европы, сейчас карантин. Это драматически меняет нашу жизнь. Я знаю, как это, ведь две недели не выходила на улицу, пока находилась в обсервации в Новых Санжарах. И хорошо помню свои ощущения, когда, наконец, смогла выйти из стен санатория,– рассказывает Зоряна Скалецкая. –К счастью, карантин не запрещает здоровым людям выходить при необходимости в магазин или аптеку. Однако старайтесь держать дистанцию ​​примерно в 1,5 метра и дезинфицировать руки. Если есть возможность, лучше используйте онлайн доставку. Это уменьшит количество контактов. Убедитесь, что курьер оставил заказ под дверью. Не контактируйте с ним. Помните: он не должен заходить в помещение. Если вы помогаете другим людям и принесли им покупки, оставьте пакет под дверью. Это будет лучшим проявлением заботы».

Всемирная организация здравоохранения сформировала несколько советов, как поддержать здоровье при максимальной изоляции:

  • Употребляйте здоровую и питательную пищу. 
  • Ограничьте употребление алкоголя и сладких напитков – это будет на пользу вашей иммунной системе. 
  • Не курите. 
  • Даже в четырех стенах занимайтесь спортом.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус рекомендует: «Если позволяют инструкции ваших местных органов здравоохранения, ходите на прогулки, сделайте пробежку или проедьтесь на велосипеде. При этом соблюдайте безопасную дистанцию от других. Если не можете выйти из дома, найдите в интернете упражнения для физических занятий, танцуйте под музыку или практикуйте йогу. Если работаете дома, не сидите в одной позе долго. Каждые полчаса делайте разминку, хотя бы на три минуты».

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Не менее важно в это время, отмечают в ВОЗ, заботиться и о своем психическом здоровье. Общаться с родными, с теми, кому доверяете. Любым доступным дистанционным способом поддерживайте ваши социальные контакты. Сейчас даже вечеринку можно организовать с помощью видеосвязи.

Зоряна Скалецкая отмечает, что важно в условиях изоляции справляться с чувством тревоги. Лучший способ – это что-то делать. Составлять планы, график вашего дня и следить за выполнением. Наведите порядок в доме – генеральная уборка отвлечет внимание от плохих мыслей, даст ощущение нужности и хоть какой-то работы. Самое время увлечься онлайн-курсами, на которые раньше всегда не хватало времени, подучить иностранный язык или заняться рукоделием. Также – сериалы, книги и игры. А вот на что становится времени много в условиях карантина, так это друг на друга. В Китае после изоляции стремительно возросло количество разводов.

Психолог Катерина Гольцберг отмечает: «Негатив есть и будет. От него никуда не деться. Нужно давать друг другу время разойтись хоть как-то. Как в детстве, сделать себе домик и попросить не трогать вас, допустим, час.  А потом что-то сделать вместе. Например, приготовить еду. Важно соблюдать баланс».

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«Четкие правила и распределение обязанностей независимо от пола помогут избегать конфликтов. А для ослабления напряжения вам помогут настольные игры, массаж или водные процедуры. Также многим будет по душе обратный отсчет времени. Сделайте календарь и зачеркните каждый день, прошедший в изоляции. Так мы видим, что приближаемся к конечной дате. Поэтому соблюдайте правила карантина и берегите друг друга. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы», – советует Зоряна Скалецкая.


А уже в сегодняшнем выпуске экс-министр здравоохранения расскажет, во что одеться, как правильно расставить мебель и чем занять детей, если вы работаете из дома. Простые советы, которые помогут оставаться эффективным даже при дистанционной работе – сегодня и каждый день с понедельника по пятницу в 17:30 и в 22:00 в программе «Вікна-новини» на СТБ!

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