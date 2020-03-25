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Карантин 2020: бесплатные виртуальные туры по музеям, операм, выставкам со всего мира

25.03.2020

Каждый из нас мечтает о путешествиях. Однако ввиду карантина и распространения коронавируса об этом можно только мечтать. Но не стоит отчаиваться! Благодаря дигитализации сегодня каждый, у кого есть доступ к интернету, может посетить музеи всего мира онлайн. Читайте в нашем материале перечень самых популярных музеев мира, которые предоставляют виртуальные экскурсии. 

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Музей истории искусств, Вена

В залах Музея истории искусств представлены бесчисленные шедевры западного искусства. Гордость музея ‒ самая большая коллекция в мире картин Брейгеля. Коллекции античного мира, Древнего Египта и Востока поражают богатствами культур прошлого. И для того, чтобы увидеть эту красоту, не обязательно лететь в Австрию. 

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Лувр

Лувр ‒ самый знаменитый музей планеты, символ Парижа, гордость Франции. Его территория настолько огромная, что могла бы вместить 22 футбольных поля. Посетителей ждут десятки тысяч скульптур, картин, ювелирных украшений, образцов керамики и декора… Возраст некоторых экспонатов насчитывает 5 тысяч лет. 

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Музеи Ватикана и Сикстинская капелла

Музей Ватикана ‒ поистине бриллиант всего человечества! Протяженность музейных экспозиций достигает 7 км. Говорят, что если постоять около каждого экспоната одну минуту, то на просмотр всей коллекции потребуется 12 лет! Комплекс состоит из двух дворцов – Ватиканского и дворца Бельведер, к которому примыкают две галереи. Каждая из которых содержит огромное количество бесценных экспонатов.

Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Метрополитен-музей ‒ самое популярное туристическое место Нью-Йорка. Ежегодно его посещает более пяти миллионов туристов. В коллекции музея  более двух миллионов экспонатов, а ежегодный бюджет превышает $120 миллионов.

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Нью-йоркский музей современного искусства (МоМА)

Музей современного искусства расположен на Манхэттене в Нью-Йорке. Это третий по величине музей в США. Ежегодно его посещают более трех миллионов туристов. Это один из наиболее представительных музеев современного искусства в мире.

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Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм

Музей Соломона Гуггенхайма насчитывает самую большую в мире коллекцию современного искусства. Само здание музея заслуживает отдельного внимания и входит в список двадцати самых известных сооружений прошлого века.

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Музей Сальвадора Дали

Театр-музей Дали — один из трех музеев в Каталонии, посвященный главному сюрреалисту ХХ столетия. По работам, выставленным в музее, можно проследить становление художника от импрессионизма и кубизма до сюрреализма. Также здесь представлены картины Марселя Дюшана, Эль Греко, Эвариста Вальеса, которые были в личной коллекции мастера.

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Видео-галерея NASA

Теперь достижения мировой науки стали немного ближе. Благодаря онлайн экскурсии каждый сможет посмотреть небольшие видео в высоком разрешении и прикоснуться к миру науки и космоса. 

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Национальный музей в Кракове

Национальный музей в Кракове состоит из 21 отделов, которые разделены по периодам искусства; 11 галерей и 2 библиотеки. В его коллекции почти 800 тысяч экспонатов, которые охватывают классическую археологию и современное искусство.

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А для тех, кто интересуется оперой, есть возможность посетить онлайн выступления в Metropolitan Opera и Венской опере. 

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И помните, карантин закончится, болезнь отступит! Наше здоровье в наших руках. Давайте соблюдать карантин ‒ и тогда уже совсем скоро мы сможем воочию увидеть все те красоты, которые на протяжении многих веков собирало человечество. 

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