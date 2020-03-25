Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

#ЗалишайсяВдома: проведи карантин разом із зірками СТБ

25.03.2020

Карантин – не канікули! Телеканал СТБ допомагає глядачам та підписникам провести карантин з користю. Щоденно на сторінках каналу у фейсбуці та інстаграмі публікується актуальна інформація з відповідями на хвилюючі питання українців про карантин та коронавірус. В програмі «Вікна-новини» щоденно виходить спецпроект з Зоряною Скалецькою. Тепер СТБ пропонує зустрітися з улюбленими зірками, не виходячи з дому.

Уже цього тижня у підписників @stbua є унікальна можливість відвідати парне тренування з Нікітою Добриніним та Дашою Квітковою, приготувати щось смачненьке з Володимиром Ярославським або Анною Сагайдачною, поспілкуватися з Оксаною Байрак, Надією Матвєєвою та взяти участь у домашньому пост-шоу «Холостяк» з Григорієм Решетніком та Максом Михайлюком. Все це буде відбуватись щотижнево у прямому ефірі інстаграму СТБ.

Програма на тиждень. Записуйте та підключайтесь до прямого ефіру Instagram СТБ!

  • 25 березня (середа) о 16:00 – Парне тренування з Нікітою Добриніним та Дашою Квітковою
  • 26 березня (четвер) о 14:00 – Карантин з дитиною, що почитати та як розважити з зіркою «Кріпосної» Наталкою Денисенко
  • 26 березня (четвер) о 22:00 – Про зйомки «Ніщо не трапляється двічі» з актором фільму Григорієм Баклановим
  • 27 березня (п’ятниця) о 12:00 – Готуємо разом із зіркою «Кріпосної» Анною Сагайдачною
  • 27 березня (п’ятниця) о 22:00 – Домашнє пост-шоу «Холостяк» з Григорієм Решетніком та Максом Михайлюком
  • 28 березня (субота) о 12:00 – Як провести карантин з домашнім улюбленцем поділиться Надія Матвєєва
  • 28 березня (субота) о 18:00 – Як смачно пережити карантин розповість суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський
  • 29 березня (неділя) о 21:00 – Оксана Байрак поділиться секретами зі зйомок продовження «Ніщо не трапляється двічі», відповість на всі питання підписників та розіграє подарунок

Наступного тижня в прямий ефір вийдуть Альона Курилова, Людмила Шупенюк, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк, зірки «Ніщо не трапляється двічі» Антон Батирєв та Катерина Тишкевич та інші.

Підписуйтесь на @stbua, щоб не пропустити обновлення. Ставте хештег #залишайсявдома і діліться корисною інформацією від зірок СТБ з друзями.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить