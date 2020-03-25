ЗалишайсяВдома: проведи карантин разом із зірками СТБ

Карантин – не канікули! Телеканал СТБ допомагає глядачам та підписникам провести карантин з користю. Щоденно на сторінках каналу у фейсбуці та інстаграмі публікується актуальна інформація з відповідями на хвилюючі питання українців про карантин та коронавірус. В програмі «Вікна-новини» щоденно виходить спецпроект з Зоряною Скалецькою. Тепер СТБ пропонує зустрітися з улюбленими зірками, не виходячи з дому.

Уже цього тижня у підписників @stbua є унікальна можливість відвідати парне тренування з Нікітою Добриніним та Дашою Квітковою, приготувати щось смачненьке з Володимиром Ярославським або Анною Сагайдачною, поспілкуватися з Оксаною Байрак, Надією Матвєєвою та взяти участь у домашньому пост-шоу «Холостяк» з Григорієм Решетніком та Максом Михайлюком. Все це буде відбуватись щотижнево у прямому ефірі інстаграму СТБ.

Програма на тиждень. Записуйте та підключайтесь до прямого ефіру Instagram СТБ!

25 березня (середа) о 16:00 – Парне тренування з Нікітою Добриніним та Дашою Квітковою

– Парне тренування з Нікітою Добриніним та Дашою Квітковою 26 березня (четвер) о 14:00 – Карантин з дитиною, що почитати та як розважити з зіркою «Кріпосної» Наталкою Денисенко

– Карантин з дитиною, що почитати та як розважити з зіркою «Кріпосної» Наталкою Денисенко 26 березня (четвер) о 22:00 – Про зйомки «Ніщо не трапляється двічі» з актором фільму Григорієм Баклановим

– Про зйомки «Ніщо не трапляється двічі» з актором фільму Григорієм Баклановим 27 березня (п’ятниця) о 12:00 – Готуємо разом із зіркою «Кріпосної» Анною Сагайдачною

– Готуємо разом із зіркою «Кріпосної» Анною Сагайдачною 27 березня (п’ятниця) о 22:00 – Домашнє пост-шоу «Холостяк» з Григорієм Решетніком та Максом Михайлюком

– Домашнє пост-шоу «Холостяк» з Григорієм Решетніком та Максом Михайлюком 28 березня (субота) о 12:00 – Як провести карантин з домашнім улюбленцем поділиться Надія Матвєєва

– Як провести карантин з домашнім улюбленцем поділиться Надія Матвєєва 28 березня (субота) о 18:00 – Як смачно пережити карантин розповість суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський

– Як смачно пережити карантин розповість суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський 29 березня (неділя) о 21:00 – Оксана Байрак поділиться секретами зі зйомок продовження «Ніщо не трапляється двічі», відповість на всі питання підписників та розіграє подарунок

Наступного тижня в прямий ефір вийдуть Альона Курилова, Людмила Шупенюк, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк, зірки «Ніщо не трапляється двічі» Антон Батирєв та Катерина Тишкевич та інші.

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