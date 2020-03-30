ЗалишайсяВдома: проведи карантин вместе со звездами СТБ

Карантин – не каникулы! Телеканал СТБ помогает своим зрителям и подписчикам провести карантин с пользой. Ежедневно на страницах канала в фейсбуке и инстаграм публикуется актуальная информация с ответами на самые волнующие украинцев вопросы о карантине и короновирусе. В программе «Вікна-новини» ежедневно выходит спецпроект с Зоряной Скалецкой. Теперь СТБ предлагает встретиться с любимыми звездами, не выходя из дома.

Программа на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года

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30 марта (понедельник) в 22:00 – Екатерина Тышкевич расскажет все о съемках фильма «Ничто не случается дважды»

– Екатерина Тышкевич расскажет все о съемках фильма «Ничто не случается дважды» 31 марта (вторник) в 11:00 – Тренировка с героем 7-го сезона самого романтичного проекта «Холостяк» Дмитрием Черкасовым

– Тренировка с героем 7-го сезона самого романтичного проекта «Холостяк» Дмитрием Черкасовым 31 марта (вторник) в 19:00 – — Известный акушер-гинеколог высшей категории и врач медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк расскажет о мифах и правде женского здоровья.

– — Известный акушер-гинеколог высшей категории и врач медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк расскажет о мифах и правде женского здоровья. 1 апреля (среда) в 19:00 – Ведущий нового проекта «Супермама» Дмитрий Карпачев ответит на самые болезненные вопросы об отношениях родителей и детей.

– Ведущий нового проекта «Супермама» Дмитрий Карпачев ответит на самые болезненные вопросы об отношениях родителей и детей. 2 апреля (четверг) в 19:30 – О съемках в сериале «Спіймати Кайдаша» расскажут Антонина Хижняк и Тарас Цымбалюк

– О съемках в сериале «Спіймати Кайдаша» расскажут Антонина Хижняк и Тарас Цымбалюк 3 апреля (пятница) в 22:00 – Онлайн пост-шоу «Холостяк» с Григорием Решетником и участницами проекта Даной и Кристиной

– Онлайн пост-шоу «Холостяк» с Григорием Решетником и участницами проекта Даной и Кристиной 4 апреля (суббота) в 18:00 – Онлайн-концерт победительницы «Х-фактор»-10 и участницы Нацотбора на Евровидение 2020 Элины Иващенко

– Онлайн-концерт победительницы «Х-фактор»-10 и участницы Нацотбора на Евровидение 2020 Элины Иващенко 5 апреля (воскресенье) в 18:00 – Как очистить ауру и избавиться от негатива расскажет эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова.

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