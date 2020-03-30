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#ЗалишайсяВдома: проведи карантин разом із зірками СТБ

30.03.2020

Карантин – не канікули! Телеканал СТБ допомагає глядачам та підписникам провести карантин з користю. Щоденно на сторінках каналу у фейсбуці та інстаграмі публікується актуальна інформація з відповідями на хвилюючі питання українців про карантин та коронавірус. В програмі «Вікна-новини» щоденно виходить спецпроєкт з Зоряною Скалецькою. Тепер СТБ пропонує зустрітися з улюбленими зірками, не виходячи з дому.

Програма на тиждень з 30 березня по 5 квітня 2020 року.

Записуй і підключайся в прямий ефір Instagram СТБ:

  • 30 березня (понеділок) о 22:00 – Катерина Тишкевич розповість все про зйомки фільму «Ніщо не трапляється двічі»
  • 31 березня (вівторок) о 11:00 – тренування з героєм 7-го сезону найромантичнішого проєкту «Холостяк» Дмитром Черкасовим
  • 31 березня (вівторок) о 19.00 – Відомий акушер-гінеколог вищої категорії та лікар медичного проєкту «Я Соромля свого тіла» Людмила Шупенюк розповість про міфи і правду жіночого здоров’я.
  • 1 квітня (середа) о 19:00 – Ведучий нового проєкту «Супермама» Дмитро Карпачов відповість на найболючіші питання про відносини батьків та дітей.
  • 2 квітня (четвер) о 19:30 – Про зйомки у серіалі «Спіймати Кайдаша» розкажуть Антоніна Хижняк і Тарас Цимбалюк
  • 3 квітня (п’ятниця) о 22:00 – Онлайн пост-шоу «Холостяк» з Григорієм Решетником і учасницями проєкту Даною і Христиною.
  • 4 квітня (субота) о 18:00 – Онлайн-концерт переможниці «Х-фактор»-10 і учасниці Нацвідбору на Євробачення 2020 Еліни Іващенко.
  • 5 квітня (неділя) о 18:00 – Як очистити ауру і позбутися від негативу розповість експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова.

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