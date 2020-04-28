Підвищена температура, сухий кашель, задуха — це найпоширеніші симптоми коронавірусу. Останні кілька місяців їх боїться виявити в себе більшість людей на планеті. Проте як відрізнити панічні симптоми від реального коронавірусу? Детальніше читайте в матеріалі.

Нещодавно медична оглядачка «Вікна-новини» Ірина Заславець відчула симптоми COVID-19 і кинулася перевірятися. Ірина відвідала сімейну лікарку, яка симптомів недуги не виявила і порадила прислухатися до себе. Ірина зрозуміла, що єдиний спосіб заспокоїтися — зробити власним коштом тест у приватній лабораторії. На щастя, коронавірусу тест не виявив, проте нервів та грошей було витрачено чимало.

Як відрізнити панічні симптоми від реального коронавірусу

Психіатр Олександр Іванов пояснює, що коли людина чимось дуже переймається і зациклюється на цьому, то може несамохіть спричинити появу в себе будь-якого психофізичного розладу, кашлю чи розладу шлунку. Лікар радить кілька способів, як уникнути такої ситуації:

Подивитися в очі страху та перевіритися – хороший метод, проте недешевий. Спробуйте знайти лікаря, якому довірятимете та який швидко зможе відрізнити реальне захворювання від паніки. Ще один дієвий варіант — фізичні навантаження: присідання, відтискання тощо. Затамуйте подих на час і кілька днів поспіль фіксуйте свій результат. Якщо він з дня на день не зменшується, значить, легені працюють добре, і причин хвилюватися немає.

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