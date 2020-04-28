Повышенная температура, сухой кашель, удушье – это самые распространенные симптомы коронавируса. Их у себя последние несколько месяцев боится обнаружить большинство людей на планете. Однако как отличить панические симптомы от реального коронавируса? Подробнее читайте в материале.

Недавно медицинский обозреватель «Вікна-новини» Ирина Заславец почувствовала симптомы COVID-19 и бросилась проверяться. Она посетила семейного врача, которая симптомов болезни не обнаружила и посоветовала прислушаться к себе. Ирина поняла, что единственный способ успокоиться — сделать тест в частной лаборатории за свой счет. К счастью, тест коронавируса не показал, однако нервов и денег было потрачено немало.

Как отличить панические симптомы от реального коронавируса

Психиатр Александр Иванов объясняет, что когда человек чем-то сильно озабочен и зацикливается на этом, он может самостоятельно вызвать у себя любое психофизическое расстройство, кашель или расстройство желудка. Доктор советует несколько действенных способов, как избежать подобной ситуации:

Посмотреть в глаза страху и провериться – хороший метод, но не дешевый. Попробуйте найти врача, которому будете доверять и который быстро сможет отличить реальное заболевание от паники. Еще один действенный вариант – это физические нагрузки: приседания, отжимания и т. д. Задерживайте дыхание на время и несколько дней подряд фиксируйте свой результат. Если он изо дня в день не уменьшается, значит, легкие работают хорошо, и волноваться нет причин.

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