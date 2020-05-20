Весь мир едва ли не впервые закрыл границы и объявил карантин. Каждый вынужден оставаться дома и настраивать не только график, не выходя из жилища, но и свое рабочее место. Большинство уже успело поэкспериментировать и убедиться, что это дело не из легких. Поэтому журналист Борис Сачалко на собственном опыте вывел несколько лайфхаков, как эффективно работать удаленно.

Борис Сачалко в течение двух недель находится на обсервации, ведь недавно вернулся из заграницы. Все это время он работает удаленно, поэтому успел попробовать различные методы организации работы. И ему удалось найти несколько действенных способов повышения эффективности труда.

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1. Одежда! Важно, чтобы вы по-прежнему утром одевались и даже уделяли время выбору одежды. Ни пижама, ни трусы с майкой не настроят вас на рабочий лад, поэтому для выполнения поставленных задач эффективности будет мало.

2. Место. Обустроить свое рабочее место крайне важно! Работать на диване нельзя, ведь это слишком расслабляет, не говоря уже о вреде позвоночнику и полулежачее положение. Поэтому выбирайте традиционный стол и стул.

3. Дистанция. Если вы и ваши члены семьи работаете дома, то сохраняйте дистанцию ​​не менее метра, чтобы иметь соответствующую зону комфорта.

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4. Компьютерные настройки. Важно, чтобы интернет и доступ ко всем необходимым источникам у вас были исправными. Тогда вы вряд ли будете чувствовать неудобства в рабочем процессе.

5. Дети. Важно, чтобы ваши дети, находящиеся на карантине дома, понимали вашу занятость. Поэтому предварительно договоритесь с ними о некоторых правилах. Распишите план, в котором будет график задач для ребенка. Позаботьтесь об онлайн-курсах, чтобы каждое чадо имело определенные уроки и не теряло ощущения самоорганизации.

6. Зарядка. Не забывайте каждые 2 часа делать физические упражнения!

7. Коммуникация! Коммуникация с коллективом очень важна. Не забывайте переписываться каждое утро в общих чатах, спрашивать о самочувствии и настроении. А также инициируйте коллективные видеоконференции. Обсуждайте вопросы и разрабатывайте планы действий.





Простые советы, которые помогут оставаться эффективным даже при дистанционной работе, — сегодня и каждый день с понедельника по пятницу в 17:30 и в 22:00 в программе «Вікна-новини» на СТБ!