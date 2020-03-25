Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
#ЗалишайсяВдома: проведи карантин вместе со звездами СТБ
Карантин – не каникулы! Телеканал СТБ помогает своим зрителям и подписчикам провести карантин с пользой. Ежедневно на страницах канала в фейсбуке и инстаграм публикуется актуальная информация с ответами на самые волнующие украинцев вопросы о карантине и короновирусе. В программе «Вікна-новини» ежедневно выходит спецпроект с Зоряной Скалецкой. Теперь СТБ предлагает встретиться с любимыми звездами, не выходя из дома.
Уже на этой неделе у подписчиков @stbua есть уникальная возможность посетить парную тренировку с Никитой Добрыниным и Дашей Квитковой, приготовить что-то вкусненькое с Владимиром Ярославским или Анной Сагайдачной, пообщаться с Оксаной Байрак, Надеждой Матвеевой и принять участие в домашнем пост-шоу «Холостяк» с Григорием Решетинком и Максом Михайлюком. Все это будет происходить ежедневно в прямом эфире инстаграма СТБ.
Программа на неделю. Записывай и подключайся в прямой эфир Instagram СТБ!
- 25 марта (среда) в 16:00 – Парная тренировка с Никитой Добрыниным и Дашей Квитковой
- 26 марта (четверг) в 14:00 – Карантин с ребенком, что почитать и как развлечь со звездой «Крепостной» Наталкой Денисенко
- 26 марта (четверг) в 22:00 – О съемках «Ничто не случается дважды» с актером фильма Григорием Баклановым
- 27 марта (пятница) в 12:00 – Готовим вместе со звездой «Крепостной» Анной Сагайдачной
- 27 марта (пятница) в 22:00 – Домашнее пост-шоу «Холостяк» с Григорием Решетником и Максом Михайлюком
- 28 марта (суббота) в 12:00 – Как провести карантин с домашним животным поделится Надежда Матвеева
- 28 марта (суббота) в 18:00 – Как вкусно пережить карантин расскажет судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский
- 29 марта (воскресенье) в 21:00 – Оксана Байрак поделится секретами со съемок продолжения «Ничто не случается дважды», ответит на все вопросы подписчиков и разыграет подарок.
На следующей неделе в прямой эфир @stbua выйдут Алена Курилова, Людмила Шупенюк, звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Антонина Хижняк, звезды «Ничто не случается дважды» Антон Батырев и Катя Тышкевич и другие.
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