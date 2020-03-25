ЗалишайсяВдома: проведи карантин вместе со звездами СТБ

Карантин – не каникулы! Телеканал СТБ помогает своим зрителям и подписчикам провести карантин с пользой. Ежедневно на страницах канала в фейсбуке и инстаграм публикуется актуальная информация с ответами на самые волнующие украинцев вопросы о карантине и короновирусе. В программе «Вікна-новини» ежедневно выходит спецпроект с Зоряной Скалецкой. Теперь СТБ предлагает встретиться с любимыми звездами, не выходя из дома.

Уже на этой неделе у подписчиков @stbua есть уникальная возможность посетить парную тренировку с Никитой Добрыниным и Дашей Квитковой, приготовить что-то вкусненькое с Владимиром Ярославским или Анной Сагайдачной, пообщаться с Оксаной Байрак, Надеждой Матвеевой и принять участие в домашнем пост-шоу «Холостяк» с Григорием Решетинком и Максом Михайлюком. Все это будет происходить ежедневно в прямом эфире инстаграма СТБ.

Программа на неделю. Записывай и подключайся в прямой эфир Instagram СТБ!

25 марта (среда) в 16:00 – Парная тренировка с Никитой Добрыниным и Дашей Квитковой

– Парная тренировка с Никитой Добрыниным и Дашей Квитковой 26 марта (четверг) в 14:00 – Карантин с ребенком, что почитать и как развлечь со звездой «Крепостной» Наталкой Денисенко

– Карантин с ребенком, что почитать и как развлечь со звездой «Крепостной» Наталкой Денисенко 26 марта (четверг) в 22:00 – О съемках «Ничто не случается дважды» с актером фильма Григорием Баклановым

– О съемках «Ничто не случается дважды» с актером фильма Григорием Баклановым 27 марта (пятница) в 12:00 – Готовим вместе со звездой «Крепостной» Анной Сагайдачной

– Готовим вместе со звездой «Крепостной» Анной Сагайдачной 27 марта (пятница) в 22:00 – Домашнее пост-шоу «Холостяк» с Григорием Решетником и Максом Михайлюком

– Домашнее пост-шоу «Холостяк» с Григорием Решетником и Максом Михайлюком 28 марта (суббота) в 12:00 – Как провести карантин с домашним животным поделится Надежда Матвеева

– Как провести карантин с домашним животным поделится Надежда Матвеева 28 марта (суббота) в 18:00 – Как вкусно пережить карантин расскажет судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский

– Как вкусно пережить карантин расскажет судья шоу «МастерШеф» Владимир Ярославский 29 марта (воскресенье) в 21:00 – Оксана Байрак поделится секретами со съемок продолжения «Ничто не случается дважды», ответит на все вопросы подписчиков и разыграет подарок.

На следующей неделе в прямой эфир @stbua выйдут Алена Курилова, Людмила Шупенюк, звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Антонина Хижняк, звезды «Ничто не случается дважды» Антон Батырев и Катя Тышкевич и другие.

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