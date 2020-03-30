Як точно не потрібно лікувати коронавірус: Зоряна Скалецька про найпоширеніші міфи

Через величезну кількість фейкових порад в інтернеті та інших джерелах інформації Всесвітній організації охорони здоров’я довелося скласти список міфів про лікування коронавірусу. У постійній рубриці програми «Вікна-новини» на СТБ ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька розповіла про те, як точно не потрібно лікуватися від коронавірусу.

Навколо реальної пандемії COVID-19 циркулює ціла епідемія фейкових новин і різних нісенітниць. І це не тільки в Україні, а й в усьому світі.

Смішну добірку таких міфів зібрали працівники польського інтернет-порталу з кіберзахисту. Там і про Нострадамуса, який нібито передбачив коронавірусну пандемію. І про те, що коронавірус — генетична зброя, призначена для боротьби з жителями Центральної Азії. У добірці — майже чотири десятки фейків. Польські фахівці зазначають, що кіберзлочинці та автори фальшивих новин намагаються йти в ногу з пандемією, щоб заробити на паніці.

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Добірку найпоширеніших у світі шкідливих міфів — зі спростуваннями — підготували експерти ВООЗ:

COVID-19 в організмі людини зникає там, де жарко або навпаки холодно. Це не правда. Вірус живе в тілі і йому байдуже, яка температура за бортом: мінус 30 або плюс 30. Температура людського тіла — 36,6 — залишається комфортною для вірусу при будь-якій погоді. Тому еміграція в екваторіальну Африку або в Гренландію не допоможе. Так само не рятує від коронавірусу, а тільки вводить в оману, й інший поширений міф — гарячі ванни або крижані обливання. Новим коронавірусом можна заразитися через комариний укус. COVID-19 — це респіраторна інфекція, яка передається, коли хвора людина чхає або кашляє. Вірус на руках вбиває електросушарка з гарячим повітрям або ультрафіолетові лампи. Це дуже погана ідея для стерилізації рук. Не менш шкідлива порада — розпорошення спирту або хлору по тілу, а ще гірше — всередину організму. Розпилення таких речовин тільки зашкодить слизовій оболонці. Майте на увазі, що і спирт, і хлор можуть бути корисними для дезінфекції, але тільки поверхонь. Вакцини проти пневмокока та гемофільного грипу забезпечують захист від нового коронавірусу. Це не правда. Наклеп і те, що регулярне промивання носа сольовим розчином допоможе запобігти зараженню новим коронавірусом. Масове поїдання часнику теж не вбереже від зараження. А порада — кожні 15 хвилин пити воду, щоб «змити» вірус з горла у шлунок, є ще й безглуздою. Найбільш шкідлива нісенітниця стосується того, що антибіотики нібито є ефективним засобом превенції цього захворювання. Запам’ятайте: антибіотики не лікують віруси! Вони потрібні для боротьби з бактеріями і використовуються виключно за призначенням лікаря.

Зараз у світі немає ніяких ліків, які були би ефективні в попередженні захворювання на коронавірус. Навіть при захворюванні використовують симптоматичне лікування. Найкращий запобіжник у боротьбі з цією епідемією — це зміцнення власного імунітету, сувора гігієна і уникнення зайвих контактів з іншими людьми.

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Тому сидіть при можливості вдома і не зловживайте алкоголем — він пригнічує імунітет. А ось своїх котиків і собачок можете гладити — поки немає наукового підтвердження вважати, що ваші домашні улюбленці є загрозою. Піклуйтеся про себе і один про одного. Мийте руки, зберігайте спокій і будьте здорові!



А вже у сьогоднішньому сюжеті Зоряна Скалецька розповість, яке проведення часу вдома може врятувати сім’ю, а що, навпаки, може зашкодити нашому психічному і фізичному здоров’ю: настільні ігри, масаж, іноземна мова, солодощі, алкоголь?

Дивіться у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30 та 22:00.

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