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Как точно не нужно лечить коронавирус: Зоряна Скалецкая о самых распространенных мифах

30.03.2020

Из-за огромного количества фейковых советов в интернете и других источниках информации Всемирной организации здравоохранения пришлось составить список мифов о лечении коронавируса. В постоянной рубрике программы «Вікна-новини» на СТБ экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала о том, как точно не нужно лечиться от коронавируса.

Вокруг реальной пандемии COVID-19 циркулирует целая эпидемия фейковых новостей и различных бессмыслиц. И это не только в Украине, но и во всем мире.

Смешную подборку таких мифов собрали работники польского интернет-портала по киберзащите. Там и о Нострадамусе, который якобы предсказал коронавирусную пандемию. И о том, что коронавирус – генетическое оружие, предназначенное для борьбы с жителями Центральной Азии. В подборке – почти четыре десятка фейков. Польские специалисты отмечают, что киберпреступники и авторы фальшивых новостей стараются идти в ногу с пандемией, чтобы подзаработать на панике.  

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Подборку самых распространенных в мире вредных мифов – с опровержениями – подготовили эксперты ВОЗ:

  1. COVID-19 в организме человека исчезает там, где жарко или наоборот холодно. Это неправда. Вирус живет в теле и ему безразлично, какая температура за бортом: минус 30 или плюс 30. Температура человеческого тела – 36.6 – остается комфортной для вируса при любой погоде. Поэтому эмиграция в экваториальную Африку или в Гренландию не поможет.
  2. Так же не спасает от коронавируса, а только вводит в заблуждение, и другой распространенный миф – горячие ванны или ледяные обливания.
  3. Новым коронавирусом можно заразиться через комариный укус. COVID-19 – это респираторная инфекция, которая передается, когда больной человек чихает или кашляет.
  4. Вирус на руках убивает электросушилка с горячим воздухом или ультрафиолетовые лампы. Это очень плохая идея для стерилизации рук.
  5. Не менее вредный совет – распыление спирта или хлора по телу, а еще хуже – внутрь организма. Распыление таких веществ только повредит слизистые оболочки. Имейте в виду, что и спирт, и хлор могут быть полезными для дезинфекции, но только поверхностей.
  6. Вакцины против пневмококка и гемофильного гриппа обеспечивают защиту от нового коронавируса. Это неправда.
  7. Клевета и то, что регулярное промывание носа солевым раствором поможет предотвратить заражение новым коронавирусом. Массовое поедание чеснока тоже не убережет от заражения. А совет – каждые 15 минут пить воду, чтобы «смыть» вирус из горла в желудок, является еще и бессмысленным.
  8. Наиболее вредная бессмыслица касается того, что антибиотики будто бы являются эффективным средством превенции этого заболевания. Запомните: антибиотики не лечат вирусы! Они нужны для борьбы с бактериями и используются исключительно по назначению врача.

Сейчас в мире нет никаких лекарств, которые были бы эффективны в предупреждении заболевания коронавирусом. Даже при заболевании используют симптоматическое лечение. Лучший предохранитель в борьбе с этой эпидемией – это укрепление собственного иммунитета, строгая гигиена и избежание лишних контактов с другими людьми.

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Поэтому сидите при возможности дома и не злоупотребляйте алкоголем – он подавляет иммунитет. А вот своих котиков и собачек можете гладить – пока нет научного подтверждения считать, что ваши домашние любимцы являются угрозой. Заботьтесь о себе и друг о друге. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!


А уже в сегодняшнем сюжете Зоряна Скалецкая расскажет, какое времяпровождение дома может спасти семью, а что, наоборот, может навредить нашему психическому и физическому здоровью: настольные игры, массаж, иностранный язык, сладости, алкоголь?  

Смотрите в программе «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30 и 22:00. 

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