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Топ лайфхаков от «Вікна-новин» для эффективной работы удаленно

26.03.2020

Весь мир едва ли не впервые закрыл границы и объявил карантин. Каждый вынужден оставаться дома и настраивать не только график, не выходя из жилища, но и свое рабочее место. Большинство уже успело поэкспериментировать и убедиться, что это дело не из легких. Поэтому журналист Борис Сачалко на собственном опыте вывел несколько лайфхаков, как эффективно работать удаленно.

Борис Сачалко в течение двух недель находится на обсервации, ведь недавно вернулся из заграницы. Все это время он работает удаленно, поэтому успел попробовать различные методы организации работы. И ему удалось найти несколько действенных способов повышения эффективности труда.

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Во-первых — одежда! Важно, чтобы вы по-прежнему утром одевались и даже уделяли время выбору одежды. Ни пижама, ни трусы с майкой не настроят вас на рабочий лад, поэтому для выполнения поставленных задач эффективности будет мало.

Во-вторых — место. Обустроить свое рабочее место крайне важно! Работать на диване нельзя, ведь это слишком расслабляет, не говоря уже о вреде позвоночнику и полулежачее положение. Поэтому выбирайте традиционный стол и стул.

В-третьих — дистанция. Если вы и ваши члены семьи работаете дома, то сохраняйте дистанцию ​​не менее метра, чтобы иметь соответствующую зону комфорта. 

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В-четвертых — компьютерные настройки. Важно, чтобы интернет и доступ ко всем необходимым источникам у вас были исправными. Тогда вы вряд ли будете чувствовать неудобства в рабочем процессе.

В-пятых — дети. Важно, чтобы ваши дети, находящиеся на карантине дома, понимали вашу занятость. Поэтому предварительно договоритесь с ними о некоторых правилах. Распишите план, в котором будет график задач для ребенка. Позаботьтесь об онлайн-курсах, чтобы каждое чадо имело определенные уроки и не теряло ощущения самоорганизации.

В-шестых — зарядка. Не забывайте каждые 2 часа делать физические упражнения!

Во-седьмых — коммуникация! Коммуникация с коллективом очень важна. Не забывайте переписываться каждое утро в общих чатах, спрашивать о самочувствии и настроении. А также инициируйте коллективные видеоконференции. Обсуждайте вопросы и разрабатывайте планы действий.



Простые советы, которые помогут оставаться эффективным даже при дистанционной работе, — сегодня и каждый день с понедельника по пятницу в 17:30 и в 22:00 в программе «Вікна-новини» на СТБ!

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