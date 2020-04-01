Жителя Житомира, у которого подтвердился коронавирус, выписали домой. Несмотря на то, что тест на COVID-19 все еще позитивный, он переведен на домашнее лечение. В инфекционном отделении мужчина пробыл две недели. Отныне делится своим опытом и знаниями, как лечить коронавирус. Подробнее узнавали в программе «Вікна-новини».

На протяжение двух недель Вадим был изолирован в маленькой палате житомирской инфекционной больницы. Новость о том, что он заражен, принял неожиданно и серьезно. Сравнивает ощущения с «ударом лопатой по голове». И это не удивительно, ведь в условиях пандемии крайне важно и в то же время сложно уберечь себя от вируса, вакцины против которого все еще нет.

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В начале марта Вадим отправился на горнолыжный курорт в Австрию. Именно там он и заразился COVID-19. Известно это стало не сразу, ведь симптомы обнаружились спустя время. По приезду домой мужчина добросовестно самоизолировался, чтобы не подвергать опасности своих близких и окружающих.

«На четвертый день самоизоляции я почувствовал себя не очень хорошо. Я измерил температуру, которая оказалась 38,2. Это все сопровождалось ломотой в мышцах, красным горлом… Одним словом, все симптомы на лицо», — рассказывает Вадим.

Домашний врач сразу обратился в скорую помощь, которая госпитализировала мужчину.

«Меня привезли в инфекционное отделение Житомирской Центральной городской Больницы №1. Мне сделали экспресс-тест, который оказался отрицательным, а также взяли мазки ПЦР (полимеразной цепной реакции). Спустя сутки мне сообщили, что коронавирус у меня подтвердился».

На тот момент Вадима уже закрыли в палате, куда кроме доктора никто не мог заходить. Проветривать категорически было запрещено. Для лечения назначили препараты от кашля, боли в горле и температуры.

«Врач ежедневно слушал мои легкие. Очень внимательно и тщательно. Я заплатил только за лекарства — 1400 гривен», — делится мужчина.

Сейчас Вадим находится дома, и еще на протяжении 14 дней останется в условиях строгой самоизоляции. К этому он призывает всех, особенно тех, кто вернулся из-за границы: «Люди, одумайтесь! От вашей рассудительности зависит жизнь ваших семей, матерей и отцов».

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