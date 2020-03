По данным ВОЗ COVID-19 признан пандемией. Распространение вируса достигло мирового масштаба. Власти стран, а также СМИ стараются проинформировать своих граждан о серьезности и ответственности каждого за свои жизни, а также за самочувствие близких. Однако по истечению более трех месяцев интернет-пространство заполнилось устрашающими или фейковыми новостями. Редакция STB.UA предлагает ознакомиться с первыми реальными и хорошими новостями.

В свете последних событий мир окутывает паника и страх. Но давайте вспомним, что «насколько человек побеждает страх, настолько он — человек». И чтобы в этом каждому помочь, мы собрали для вас несколько действительно хороших новостей, которые произошли благодаря сознательности человечества, а также способности планеты переживать незримые трансформации.

Китай уже закрыл последнюю больницу, которая оказывала необходимую помощь заболевшим на COVID-19. Обусловлено это тем, что число зараженных достигло единиц, в сравнении с количеством заболевших на момент пика пандемии в Китае.

Более того, зафиксирован случай полного выздоровления 103-летней китайской бабушки, которая лечилась в течение 6 дней в Ухане.

В Модене (Италия) вылечили 95-летнюю пациентку, которая была заражена COVID-19. Местные врачи дали ей прозвище «Бабушка-надежда».

Газета «New York Post» заявила, что Китай уже тестирует более пяти вариантов вакцин. Над разработкой работает восемь институтов вирусологии. Как сообщает South China Morning Post зафиксированы первые признаки прогресса против коронавируса: в эпицентре провинции Хубэй не было зарегистрировано новых случаев заражения, а также за пределами столицы провинции. Ученые указали на успехи в разработке вакцин и лекарств.



Также Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус сообщил о старте первых тестов вакцин от COVID-19!

Нил Браун — один из первых добровольцев в мире, которому ввели вакцину. Мужчина пошел на риск ради своих детей, чтобы показать достойный пример! А в китайском Ухане ввели новую вакцину от коронавируса добровольцам. В эксперименте принимали участие 108 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Их разделили на три группы по 36 человек и ввели низкую, среднюю и высокую дозу вакцины.

Однако это лишь первый шаг к улучшению всемирной ситуации и спасения людей. А пока вакцина будет нуждаться в одобрении правительства для полномасштабного применения на пациентах с COVID-19, так как первоначально он был предназначен для лечения гриппа. А также дальнейшее действие препарата требует еще длительного анализа.

Пока мир борется с эпидемией, коронавирус оказывает свои «побочные» эффекты. Туристические города как никогда опустели. В то же время остановились массовые авиасообщения и поток людей. Планета обрела шанс немного восстановиться и первые результаты показала Венеция. CNN сообщило, что жители города заметили, что вода стала намного чище. Стало видно рыб, которых ранее даже не было в связи с трафиком на каналах. И пусть такие изменения обусловлены осадками на дне, качество воздуха улучшилось, как сообщает мэрия Венеции.

